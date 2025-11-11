Language
    Delhi Blast Reason: क्या मौके से कोई विस्फोटक पदार्थ या केमिकल हुआ बरामद? अभी तक जांच एजेंसियां के सामने आए ये एंगल

    By Rakesh Kumar Singh Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 06:02 AM (IST)

    दिल्ली के लाल किले के सामने एक कार में हुए धमाके से जांच एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। शक है कि कार में बम था। पुलिस कार चालक की तलाश कर रही है। एजेंसियां आतंकी पहलू समेत सभी संभावनाओं पर जांच कर रही हैं, लेकिन अभी तक कोई विस्फोटक पदार्थ नहीं मिला है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज से सुराग ढूंढ रही है।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। लाल किला के सामने आइ 20 कार में हुए तेज धमाके में नौ लोगों की मौत ने केंद्रीय एजेेंसियों व दिल्ली पुलिस की नींद उड़ा दी है। जितनी तीव्रता का धमाका हुआ है उससे माना जा रहा है कि कार में बम छिपाकर रख दिया गया हो और लाल किला के सामने आने के बाद उसे ब्लास्ट कर दिया गया। जांच एजेंसियों को शक है कि कार चालक भी साजिश में शामिल रहा हो।

    पुलिस उस शख्स के बारे में पता लगा रही है कि घटना के समय कार कौन चला रहा था। उसके बारे में पता चलने के बाद ही पुलिस की जांच आगे बढ़ सकती है। केंद्रीय एजेंसियां व दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेेल सभी संभावनाओं पर जांच में जुटी हुई हैं। जांच में अगर आतंकी पहलू की पुष्टि होगी तब जांच एनआइए को सौंप दी जाएगी। आतंकी पहलू की पुष्टि न होने पर जांच स्पेशल सेल को सौंपी जा सकती है।

    पुलिस फिदायीन हमले की बात से इन्कार कर रही है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि फिदायीन हमले में केवल एक शख्स का हाथ होता है। जिस कार में धमाका हुआ उसमें तीन लोगों के सवार होने की बात बताई जा रही है। जांच में अब तक मौके सेे कोई विस्फोटक पदार्थ, केमिकल, टाइमर, कीलें व लोहे के टुकड़े बरामद नहीं हुए हैं।

    जिससे जांच एजेंसियां किसी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रही हैं कि यह किसी आतंकी संगठन की हरकत है अथवा सीएनजी किट फटने से हुआ हादसा। विशेष आयुक्त कानून एवं व्यवस्था रवींद्र सिंह यादव का कहना है कि जिस कार में धमाका हुआ वह हवा में उछल गई और फिर नीचे गिर गई। उस जगह पर सड़क पर कोई गड्ढ़ा नहीं हुआ। जिस जगह पर धमाका हुआ वहां सड़कों व दुकानोें के बाहर बड़ी संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं।

    कई कैमरों में धमाके की पूरी घटना कैद हो गई है। पुलिस फुटेज देेखकर भी सुराग ढूंढने की कोशिश कर रही है। देर रात तक एफएसएल की टीम किसी केमिकल के बारे में पता नहीं लगा पाई कि विस्फोटक में किस केमिकल का इस्तेमाल किया गया।