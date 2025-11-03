Language
    दिल्ली में कार ने बाइक सवार पाकिस्तानी शरणार्थी को मारी जोरदार टक्कर, 9 महीने बच्चे की मौत

    By Shamse Alam Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 10:55 AM (IST)

    दिल्ली में एक दुखद घटना में, एक कार ने बाइक सवार पाकिस्तानी शरणार्थी को टक्कर मार दी, जिसमें एक 9 महीने के बच्चे की जान चली गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और कार सवार को हिरासत में ले लिया गया है। 

    सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। मुकुंदपुर चौक के पास एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार पाकिस्तानी शरणार्थी को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में पाकिस्तानी के नौ महीने के बेटे की मौत हो गई, जबकि उनके चार वर्षीय बेटे की हालत गंभीर है। जिसका इलाज अस्पताल में जारी है। इस हादसे के बाद भाग रहे कार सवार को आसपास मौजूद लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। जहांगीरपुरी थाना पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, कार भी जब्त कर ली है।

    जानकारी के मुताबिक जगदीश और भारती सिंध के हैदराबाद से वर्ष 2013 में आए थे। मजनू का टीला स्थित शरणार्थी कैंप में परिवार के साथ रह रहे हैं। भारती ने बताया कि शनिवार दोपहर में बाइक से पति और दो बेटों के साथ अपने भाई की शादी में जा रही थीं, जैसे ही वह मुकुंदपुर फ्लाईओवर पर चढ़ रहे थे, अचानक एक कार ने हमें पीछे से टक्कर मार दी।

    तभी उनका नौ महीने बेटा अरुण उनके हाथों से फिसल गया और हम सब सड़क पर गिर गए। आरोपित कार चालक ने गाड़ी नहीं रोकी। वह तेज़ी से भागने लगा। पास के कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया और हमें अस्पताल ले जाने के लिए कहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनके बेटे की मौत हो चुकी थी।

    पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़ित परिवार मजनू का टीला से मुकरबा चौक की ओर जा रहा था। कार से टक्कर लगते ही जगदीश, भारती और उनके बेटे बाइक से उछलकर दूर जा गिरे। उन्हें बुराड़ी अस्पताल ले जाया गया, जहां अरुण को मृत घोषित कर दिया गया। दूसरे बेटे चार वर्षीय अर्जुन की हालत गंभीर बनी हुई है।

    वहीं, जगदीश के शरीर में कई फ्रैक्चर हैं। दंपति ने बताया कि उन्होंने हेलमेट पहना हुआ था। ऐसे में उन्हें सिर में चोट नहीं लगी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपित कार चाल के खिलाफ जहांगीरपुरी पुलिस थाने में संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपित कार चालक की पहचान निवेश के रूप में हुई है। जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है।

    पूरे कैंप में छाया मातम का माहौल

    इस हादसे के बाद से पूरे शरणार्थी कैंप में मातम का माहौल है। हर किसी की आंखे नम हैं। मासूम बेटे की मौैत के बाद माता-पिता का भी रो-रोकर बुरा हाल है। भारती ने बताया कि काफी लाड-प्यार से बच्चों का पालन-पोषण कर रही थीं। बच्चों की देखरेख में कोई कमी न रह जाए उनके पति दिन रात मेहनत मजदूरी करते थे। इस काम वह भी उनका हाथ बंटाती थी। अब इस हादसे के बाद पूरा परिवार टूट चुका है।

    जगदीश मोबाइल एक्सेसरीज बेचकर परिवार का करता है गुजारा

    जगदीश अपनी पत्नी और चार बच्चों के साथ मजनू का टीला स्थित शरणार्थी कैंप में रहते हैं। कैंप के पास ही सड़क किनारे जगदीश की एक छोटी सी मोबाइल एक्सेसरीज की दुकान है। भारती ने कहा कि जब हम यहां आए थे, तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। हमें जो भी काम मिलता था, हम कर लेते थे।

    इतने लंबे अरसे बाद मेरे पति आखिरकार एक छोटा सा बिजनेस शुरू करने में कामयाब हो गए हैं। पूरे परिवार में जदीश ही अकेले कमाने वाले हैं। अब उनके शरीर में भी कई जगहों पर फ्रैक्चर होने से अब लंबे समय वह भी काम नहीं कर सकते हैं।