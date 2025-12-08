पूर्वी दिल्ली में कार ने बुलेट को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में एक भाई की मौत और दूसरा गंभीर रूप से घायल
पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर में एक स्विफ्ट कार ने बुलेट को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार दो भाई घायल हो गए। शाहबाज की अस्पताल में मौत हो गई, जबकि समीर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में कृष्णा नगर इलाके में स्विफ्ट कार ने पीछे से बुलेट को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार दो भाई बुरी तरह से घायल हो गए।
वहीं, हादसे में घायल हुए शाहबाज व समीर को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां शाहबाज को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हादसे में कार चालक ऋषभ भी घायल हुआ है। उसका इलाज डॉक्टर हेडगेवार अस्पताल में चल रहा है।
