दिल्ली के रणहौला में कैब ड्राइवर की चाकू से गोदकर हत्या, सनसनीखेज वारदात से फैली दहशत
दिल्ली के रणहौला थाना क्षेत्र में एक कैब चालक मनीष की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस हत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी है। जांच के बाद ही हत्या का कारण स्पष्ट हो पाएगा।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में फिर से एक सनसनीखेज वारदात हो गई। दिल्ली के रणहौला थाना क्षेत्र में चाकू से वार करके कैब चालक की हत्या कर दी गई। कैब चालक का नाम मनीष बताया गया है।
उधर, घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने कैब चालक की हत्या को लेकर जांच शुरू कर दी है। जांच के बाद ही हत्या का कारण सामने आ सकेगा। फिलहाल मामले की जांच जारी है।
