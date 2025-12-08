दिल्ली में बस रूट 7701ए का एम्स तक हुआ विस्तार, यात्रियों को मिलेगी सुविधा; लास्ट माइल कनेक्टिविटी बढ़ेगी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने देवी बस रूट 7701ए को साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के मौजूदा टर्मिनल रूट से आगे बढ़ाते हुए एम्स–सीएपीएफआईएमसी (सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज इंस्टिट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज) मैदान गढ़ी तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अभी देवी बस रूट नंबर 7701ए छतरपुर मेट्रो स्टेशन और साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के बीच सुबह व शाम हर शिफ्ट में 4-4 ट्रिप में संचालित हो रही है।



दिल्ली सरकार के इस फैसले से यह बस सेवा अब एक्सटेंशन के साथ उसी कॉरिडोर पर एम्स–सीएपीएफआईएमसी तक जारी रहेगी, जिसके लिए एक नया टर्मिनल फेयर स्टेज को जोड़ा गया है। रूट के विस्तार के बाद यह बस सेवा छतरपुर मेट्रो स्टेशन से चलेगी, जो छतरपुर मंदिर, छतरपुर गांव, छतरपुर एक्सटेंशन, नंदा हॉस्पिटल, सतबाड़ी क्रॉसिंग व साउथ एशियन यूनिवर्सिटी होते एम्स- सीएपीएफआईएमसी तक जाएगी और फिर उसी मार्ग से वापस लौटेगी।