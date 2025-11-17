दिल्ली में बस यात्रियों के फोन चोरी करने वाले तीन शातिर गिरफ्तार, साइबर अपराधियों को बेचते थे मोबाइल

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दक्षिणी जिले की एएटीएस टीम ने हौज खास थाने में दर्ज ई-एफआईआर के तहत तीन शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। तीनों ने बदरपुर थाना क्षेत्र के सक्रिय अपराधी हैं। ये भीड़ वाली बसों में घुसकर यात्रियों के मोबाइल चुराते और उन्हें मेवात में साइबर अपराध करने वाले गिरोहों को बेचते थे। टीम ने आरोपितों के पास से चोरी के 18 मोबाइल फोन बरामद किए हैं।

दक्षिणी जिला पुलिस उपायुक्त अंकित चौहान ने बताया कि जिले के सार्वजनिक परिवहन मार्गों पर चोरी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए एएटीएस को जांच का जिम्मा सौंपा गया। टीम को 16 नवंबर को सूचना मिली कि कुछ संदिग्ध चोरी के मोबाइल फोन को ठिकाने लगाने के लिए मछली मार्केट रोड, साकेत के पास आ रहे हैं।

सूचना के आधार पर टीम ने तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 18 चोरी के मोबाइल फोन बरामद किए गए। आरोपितों की अमित कुमार उर्फ सुमित उर्फ पिचकू, अरुण कुमार और मुकेश उर्फ नाथी के रूप में हुई। तीनों बदरपुर थाना क्षेत्र के सक्रिय बदमाश (बीसी) हैं जिनका लंबा आपराधिक इतिहास है।

पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि वे प्रमुख मार्गों पर भीड़-भाड़ वाली सार्वजनिक बसों को निशाना बनाते थे।मोबाइल फोन झटपट उठाकर अगले पड़ाव पर निकल जाते थे। चोरी के फोन मेवात क्षेत्र में रिसीवर्स को दिए जाते थे, जहां उन्हें या तो फिर से बेच दिया जाता था या साइबर-धोखाधड़ी नेटवर्क में भेज दिया जाता था, जिससे उनकी बरामदगी और उनका पता लगाना बेहद मुश्किल हो जाता था। तीनों की गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस ने अलग-अलग थानों में दर्ज चोरी के आठ मामले सुलझाने का दावा किया है।