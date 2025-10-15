Delhi Crime: रात में घरों में घुसकर करता था 'खेल', पुलिस ने दबोचे तो खुले कई गहरे राज
दिल्ली पुलिस ने दो चोरों को गिरफ्तार किया है जो रात में घरों में घुसकर चोरी करते थे। उनके पास से चोरी का सामान बरामद हुआ है, जिसमें मोबाइल, चांदी के सिक्के और गहने शामिल हैं। पूछताछ में उन्होंने जुर्म कबूल कर लिया है और बताया कि उन्होंने चोरी के पैसे नशे और जुए में उड़ा दिए। पुलिस आगे की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। पुलिस ने घरों से लाखों रुपये का कीमती सामान चुराने वाले दो चोरों को गिरफ्तार किया है। ये चोर रात में छत या बालकनी से घुसते और चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते थे।
राजपार्क पुलिस ने इनके पास से चोरी का एक मोबाइल फोन, चांदी के पांच सिक्के, एक जोड़ी पायल, एक घरेलू गैस सिलेंडर और एक सूटकेस बरामद किया है। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान रईश उर्फ बाबू और दीपक उर्फ काना के रूप में हुई है, जिन्हें राजपार्क थाने ने अपराधी घोषित किया हुआ है।
बाहरी जिला पुलिस उपायुक्त सचिन शर्मा ने बताया कि सुल्तानपुरी इलाके में 11 और 12 अक्टूबर को चोरी के दो अलग-अलग मामले दर्ज किए गए थे। पहली घटना में एक घर से दो मोबाइल फोन चोरी हुए थे, जबकि दूसरी घटना में चोरों ने एक गैस सिलेंडर, एक सूटकेस, नकदी और चांदी के गहने चुरा लिए थे।
एसएचओ राजपार्क वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। टीम ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली और मुखबिर नेटवर्क को सक्रिय किया। 13 अक्टूबर को एक गुप्त सूचना के बाद पुलिस ने सुल्तानपुरी जी-ब्लॉक में छापा मारकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
पूछताछ के दौरान, आरोपियों ने चोरी की बात कबूल की और बताया कि उन्होंने पैसे नशे और जुए में उड़ा दिए थे। रईश की निशानदेही पर एक मोबाइल फोन, चांदी के सिक्के और पायल बरामद की गईं।
रईश उर्फ बाबू पहले भी कई मामलों में शामिल रहा है और इसी साल जुलाई में उसे छह महीने के लिए जिले से बाहर कर दिया गया था। पुलिस अब उस व्यक्ति की तलाश कर रही है जिसे आरोपी ने दूसरा चोरी का मोबाइल फोन बेचा था।
