दिल्ली नगर निगम ने खतरनाक हो चुके मकान का दो फ्लोर तोड़ा, सोमवार को फिर होगी कार्रवाई

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। मालवीय नगर थाना क्षेत्र स्थित चिराग दिल्ली में दरार आने के चलते खतरनाक हो चुके मकान का आधा हिस्सा निगम ने रविवार को तोड़ दिया। मकान संख्या 95/2ए 25 गज में बना है। बहलोल लोधी के मकबरे से सटे इस पांच मंजिला मकान में रह रहे 10 परिवारों को शनिवार को ही सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। एहतियात के तौर पर आस-पास के घरों से भी निवासियों को निकाला गया।