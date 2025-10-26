Language
    दिल्ली नगर निगम ने खतरनाक हो चुके मकान का दो फ्लोर तोड़ा, सोमवार को फिर होगी कार्रवाई

    By Sonu Suman Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 10:28 PM (IST)

    दक्षिणी दिल्ली के चिराग दिल्ली में, निगम ने एक खतरनाक मकान का आधा हिस्सा तोड़ दिया। बहलोल लोधी के मकबरे के पास स्थित इस पांच मंजिला मकान से 10 परिवारों को सुरक्षित निकाला गया। एमसीडी और अन्य टीमों ने स्थिति का आकलन किया, जिसके बाद ऊपर के दो तल तोड़े गए। शेष भाग को सोमवार को तोड़ा जाएगा।

    एमसीडी की टीम ने खतरनाक हो चुके मकान के दो फ्लोर को तोड़ा।

    जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। मालवीय नगर थाना क्षेत्र स्थित चिराग दिल्ली में दरार आने के चलते खतरनाक हो चुके मकान का आधा हिस्सा निगम ने रविवार को तोड़ दिया। मकान संख्या 95/2ए 25 गज में बना है। बहलोल लोधी के मकबरे से सटे इस पांच मंजिला मकान में रह रहे 10 परिवारों को शनिवार को ही सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। एहतियात के तौर पर आस-पास के घरों से भी निवासियों को निकाला गया।

    मकान में दरार को लेकर एमसीडी, डीडीएमए और नागरिक सुरक्षा टीमें भी मौके पर पहुंचीं। स्थिति का आकलन करने के बाद टीम ने मकान के ऊपर के दो तल को तोड़ दिया। शेष हिस्से को सोमवार को तोड़ा जाएगा।