DND और चिल्ला बॉर्डर पर भीषण जाम, BS-4 वाहनों की दिल्ली में नो-एंट्री; हर चौराहे पर सख्त चेकिंग

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। Delhi-NCR bs-4 vehicles ban: राजधानी दिल्ली में दीवाली से पहले ही बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए गैर BS-6 वाहनों के प्रवेश पर 1 नवंबर से रोक लगा दी गई है। आज दूसरे दिन भी डीएनडी समेत कई मुख्य मार्गों पर चेकिंग की जा रही है, जिस वजह से जाम की स्थिति बन गई है।

पहले दिन 1 नवंबर को दिल्ली से हजारों वाहनों को वापस भेजा गया। यही स्थिति आज यानी दूसरे दिन भी है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा बीएस-4 वाहनों की चेकिंग की जा रही है, जिस वजह से डीएनडी (DND) पर नोएडा जाने वाली लेन पर भीषण जाम लग गया है।

यमुना पुल के पास भी जाम नोएडा से दिल्ली की ओर जाने वाली लेन पर जाम की स्थिति नहीं हैं। टैफिक पुलिसकर्मी तैनात हैं। हालांकि, नोएडा से दिल्ली की ओर यमुना पुल से जाम लगा है। सराय काले खां और आउटर रिंग रोड व उसके नीचे सर्विस रोड पर भीषण जाम है।