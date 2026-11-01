कुंडली बॉर्डर पर लंबा जाम, पंजाब-हरियाणा से 'INDIA' ब्लॉक की रैली में जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गाड़ियां फंसी

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। कुंडली बॉर्डर पर भीषण जाम लग गया है। दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली में शामिल होने जा रहे कांग्रेस नेताओं की गाड़ियां भी जाम में फंस गई हैं। उधर, सोनीपत के केजीपी-केएमपी जीरो पॉइंट पर भी वाहनों की कतारें लग गई हैं।

दिल्ली में 1 नवंबर से गैर बीएस-6 वाहनों की नो-एंट्री के चलते पुलिस रविवार सुबह से चेकिंग कर रही है, जिस वजह से हाईवे पर वाहन रेंगते नजर आ रहे हैं। वहीं, जाम के चलते केजीपी-केएमपी रूट को डायवर्ट भी किया गया है।