दिल्ली में एटीएस टीम को मिली बड़ी कामयाबी, 30 बोतल पुरानी महंगी शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दक्षिण-पश्चिम जिले की एएटीएस ने 30 बोतल पुरानी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान तरुण कुमार तंवर के रूप में हुई है। उसके पास से बरामद पुरानी शराब की कीमत करीब तीन लाख रुपये है।

पुलिस के अनुसार, एएटीएस इंस्पेक्टर राम कुमार के नेतृत्व में टीम शराब की अवैध बिक्री और तस्करी में शामिल लोगों की पहचान कर उन्हें पकड़ने में जुटी है। इसी दौरान टीम को सूचना मिली कि सागरपुर के दशरथपुरी में रहने वाला एक व्यक्ति शराब की सप्लाई कर रहा है।

सूचना की पुष्टि के बाद पुलिस टीम ने अरुण कुमार तंवर को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से चार अलग-अलग ब्रांड की पुरानी, महंगी शराब की 30 बोतलें बरामद की गईं। पूछताछ में पता चला कि आरोपी 12वीं कक्षा तक पढ़ा है। शुरुआत में उसने इलाके में चोरी करना शुरू किया और कई बार जेल भी गया।