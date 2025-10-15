Language
    दिल्ली में एटीएस टीम को मिली बड़ी कामयाबी, 30 बोतल पुरानी महंगी शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार

    By Rais Rais Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 07:52 PM (IST)

    दक्षिणी दिल्ली में, एएटीएस टीम ने तरुण कुमार तंवर नामक एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से करीब तीन लाख रुपये की 30 बोतलें पुरानी शराब बरामद हुई हैं। पूछताछ में पता चला कि वह पहले चोरी करता था और बारटेंडर के रूप में भी काम कर चुका है, जहाँ से वह शराब चुराकर बेचता था। उस पर पहले से ही कई मामले दर्ज हैं।

    दक्षिणी दिल्ली में, एएटीएस टीम ने तरुण कुमार तंवर नामक एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है।

    जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दक्षिण-पश्चिम जिले की एएटीएस ने 30 बोतल पुरानी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान तरुण कुमार तंवर के रूप में हुई है। उसके पास से बरामद पुरानी शराब की कीमत करीब तीन लाख रुपये है।

    पुलिस के अनुसार, एएटीएस इंस्पेक्टर राम कुमार के नेतृत्व में टीम शराब की अवैध बिक्री और तस्करी में शामिल लोगों की पहचान कर उन्हें पकड़ने में जुटी है। इसी दौरान टीम को सूचना मिली कि सागरपुर के दशरथपुरी में रहने वाला एक व्यक्ति शराब की सप्लाई कर रहा है।

    सूचना की पुष्टि के बाद पुलिस टीम ने अरुण कुमार तंवर को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से चार अलग-अलग ब्रांड की पुरानी, महंगी शराब की 30 बोतलें बरामद की गईं। पूछताछ में पता चला कि आरोपी 12वीं कक्षा तक पढ़ा है। शुरुआत में उसने इलाके में चोरी करना शुरू किया और कई बार जेल भी गया।

    जेल से छूटने के बाद उसने दिल्ली और अन्य शहरों के विभिन्न बार में बारटेंडर का काम शुरू कर दिया। वह बार से ब्रांडेड शराब (विंटेज शराब) की बोतलें चुराता था और मोटे मुनाफे पर परिचितों को बेचता था। उसके खिलाफ चोरी और डकैती समेत विभिन्न धाराओं के तहत नौ मामले दर्ज हैं।