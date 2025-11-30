Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Delhi BMW Accident: दिल्ली के वसंत कुंज में बीएमडब्ल्यू कार ने 3 लोगों को कुचला, हिरासत में ड्राइवर

    By Abhishek Tiwari Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 08:15 AM (IST)

    दिल्ली के वसंत कुंज में एक बीएमडब्ल्यू कार का कहर देखने को मिला है, यहां कार ड्राइवर ने तीन लोगों को कुचल दिया। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच जारी है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    पुलिस मामले की जांच में जुटी। फाइल फोटो।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में शनिवार रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां एक तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार ने तीन लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें सभी गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है और आरोपी ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। ड्राइवर नशे में था या नहीं, अब तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। पुलिस मामले में आगे की जांच कर ही। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें