Delhi BMW Accident: दिल्ली के वसंत कुंज में बीएमडब्ल्यू कार ने 3 लोगों को कुचला, हिरासत में ड्राइवर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में शनिवार रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां एक तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार ने तीन लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें सभी गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है और आरोपी ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। ड्राइवर नशे में था या नहीं, अब तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। पुलिस मामले में आगे की जांच कर ही।