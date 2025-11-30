Delhi BMW Accident: दिल्ली के वसंत कुंज में बीएमडब्ल्यू कार ने 3 लोगों को कुचला, हिरासत में ड्राइवर
दिल्ली के वसंत कुंज में एक बीएमडब्ल्यू कार का कहर देखने को मिला है, यहां कार ड्राइवर ने तीन लोगों को कुचल दिया। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच जारी है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में शनिवार रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां एक तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार ने तीन लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें सभी गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है और आरोपी ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। ड्राइवर नशे में था या नहीं, अब तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। पुलिस मामले में आगे की जांच कर ही।
Delhi | A BMW car hit three people in the Vasant Kunj area last night near Ambience Mall. The driver has been detained. More details awaited: Delhi Police— ANI (@ANI) November 30, 2025
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।