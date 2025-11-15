Delhi Blast: दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, दो डॉक्टरों समेत तीन लोगों को किया डिटेन; चाय दुकानदार से भी पूछताछ

पीटीआई, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने हरियाणा के अल फलाह यूनिवर्सिटी के दो डॉक्टरों समेत तीन लोगों को हिरासत में लिया है। ये डॉक्टर लाल किले के पास विस्फोट करने वाली कार के चालक डॉ. उमर नबी को जानते थे। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि पुलिस ने कई लोगों से पूछताछ की है, जिनमें एक चाय विक्रेता भी शामिल है जिसकी दुकान पर उमर कुछ देर के लिए रुका था। पुलिस ने उस मस्जिद का भी दौरा किया जहां उसने विस्फोट वाले दिन नमाज पढ़ी थी।

अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की एक टीम द्वारा शुक्रवार रात हरियाणा के धौज, नूंह और आसपास के इलाकों में की गई संयुक्त छापेमारी के दौरान ये लोग हिरासत में लिए गए। सूत्रों के अनुसार, पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के दो डॉक्टरों मोहम्मद और मुस्तकीम को नूंह से हिरासत में लिया। ये दोनों कथित तौर पर डॉ. मुजम्मिल गनई के संपर्क में थे, जिन्हें एक सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल की व्यापक जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था।

सूत्रों ने बताया कि ये दोनों डॉ. उमर नबी के करीबी दोस्त भी थे। शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि हिरासत में लिए गए डॉक्टरों में से एक विस्फोट वाले दिन दिल्ली में था। उन्होंने बताया कि वह अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में एक साक्षात्कार देने के लिए राष्ट्रीय राजधानी आए थे। उन्होंने बताया कि मोहम्मद और मुस्तकीम से आगे की पूछताछ जारी है ताकि यह पता लगाया जा सके कि डॉ. गनाले के साथ उनका कितना संबंध था और क्या इस व्यापक साजिश में उनकी कोई भूमिका थी।