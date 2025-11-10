Delhi Blast: पवन सिंह के जीजा धमाके में गंभीर रूप से झुलसे, खबर सुनकर अस्पताल की ओर दौड़े परिजन

शशि ठाकुर, नई दिल्ली। लाल किले के पास हुए भीषण ब्लास्ट के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। इस हृदय विदारक घटना की सूचना मिलते ही कई परिवार अपने घायल परिजनों की तलाश में बदहवास हालत में अस्पतालों की ओर दौड़ पड़े।

शाहदरा निवासी सुधीर शर्मा को जैसे ही उनके 28 वर्षीय बेटे चेतन शर्मा के घायल होने की खबर मिली, वह घबराए हुए सीधे अस्पताल पहुंचे। सुधीर शर्मा ने बताया कि चेतन अपने कुछ दोस्तों के साथ लाल किले के पास मौजूद था। उन्हें यह जानकारी चेतन के एक दोस्त ने फोन पर दी, जिसके बाद से पूरा परिवार गहरे सदमे और चिंता में है।

वहीं, नोएडा के सेक्टर-63 से आए पवन सिंह के लिए भी यह खबर किसी आघात से कम नहीं थी। उन्होंने बताया कि ब्लास्ट के समय उनके जीजा लाल किले के पास ट्रैफिक जाम में फंसे थे। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और देखते ही देखते चारों ओर धुआं फैल गया। पवन सिंह के जीजा इस धमाके में गंभीर रूप से झुलस गए हैं। उनके चेहरे, हाथ और पैरों पर गहरी चोटें आई हैं। पवन सिंह ने बताया कि फिलहाल उनके जीजा की हालत नाजुक बनी हुई है और वे बात करने की स्थिति में नहीं हैं।