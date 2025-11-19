'देश में दहशत...', दिल्ली धमाके में डॉ. उमर के साथी जासिर बिलाल की गिरफ्तरी के बाद NIA ने किया चौंकाने वाला खुलासा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। अदालत ने आत्मघाती हमलावर डॉ. उमर नबी बट के साथी और आतंकी हमले के सह-साजिशकर्ता जासिर बिलाल वानी उर्फ दानिश को 10 दिन की रिमांड पर एनआइए की हिरासत में भेज दिया। सुरक्षा कारणों से सुनवाई बंद कमरे में हुई।

एजेंसी ने जासिर को पटियाला हाउस स्थित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना की अदालत के समक्ष पेश करते हुए दलील दी कि जासिर Delhi Blast हमले की बड़ी साजिश का अहम हिस्सा था और उसकी हिरासत जरूरी है ताकि पूरी आतंकवादी योजना और नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके। एनआइए ने कहा कि जासिर बिलाल, डॉ. उमर के बेहद करीब रहकर आतंकी जनसंहार की साजिश रच रहा था।

ड्रोन तकनीक में माहिर है जासिर एनआइए के अनुसार, धमाके का उद्देश्य देश में दहशत फैलाना और शांति व सुरक्षा को चुनौती देना था। एनआइए ने बताया कि जासिर ड्रोन तकनीक का विशेषज्ञ है और उसे सटीक राकेट डिजाइन करने के लिए संपर्क किया गया था। जांच में सामने आया है कि वो आतंकियों के लिए ड्रोन को माडिफाई कर उन्हें हमले में इस्तेमाल करने व राकेट बनाने की कोशिश करने जैसी गतिविधियों में भी जुटा हुआ था।

श्रीनगर से हुई थी गिरफ्तारी जासिर को श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया था। वह जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले के काजीगुंड का रहने वाला है और आत्मघाती हमलावर उमर का सक्रिय सह-साजिशकर्ता बताया जा रहा है। एनआइए ने दलील दी कि दोनों ने मिलकर लाल किला धमाके और अन्य संभावित हमलों की योजना बनाई थी।