    'देश में दहशत...', दिल्ली धमाके में डॉ. उमर के साथी जासिर बिलाल की गिरफ्तरी के बाद NIA ने किया चौंकाने वाला खुलासा

    By Anup Tiwari
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 08:23 AM (IST)

    राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने Delhi Blast के मामले में डॉ. उमर के साथी जासिर बिलाल को गिरफ्तार किया है। एनआईए के खुलासे के अनुसार, जासिर बिलाल देश में दहशत फैलाना चाहता था और उसने डॉ. उमर के साथ मिलकर धमाके की योजना बनाई थी। जासिर की गिरफ्तारी से जांच में महत्वपूर्ण सफलता मिली है।

    पटियाला कोर्ट में पेशी के लिए जासिर बिलाल को ले जाती एनआइए की टीम। जागरण

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। अदालत ने आत्मघाती हमलावर डॉ. उमर नबी बट के साथी और आतंकी हमले के सह-साजिशकर्ता जासिर बिलाल वानी उर्फ दानिश को 10 दिन की रिमांड पर एनआइए की हिरासत में भेज दिया। सुरक्षा कारणों से सुनवाई बंद कमरे में हुई।

    एजेंसी ने जासिर को पटियाला हाउस स्थित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना की अदालत के समक्ष पेश करते हुए दलील दी कि जासिर Delhi Blast हमले की बड़ी साजिश का अहम हिस्सा था और उसकी हिरासत जरूरी है ताकि पूरी आतंकवादी योजना और नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके। एनआइए ने कहा कि जासिर बिलाल, डॉ. उमर के बेहद करीब रहकर आतंकी जनसंहार की साजिश रच रहा था।

    ड्रोन तकनीक में माहिर है जासिर

    एनआइए के अनुसार, धमाके का उद्देश्य देश में दहशत फैलाना और शांति व सुरक्षा को चुनौती देना था। एनआइए ने बताया कि जासिर ड्रोन तकनीक का विशेषज्ञ है और उसे सटीक राकेट डिजाइन करने के लिए संपर्क किया गया था। जांच में सामने आया है कि वो आतंकियों के लिए ड्रोन को माडिफाई कर उन्हें हमले में इस्तेमाल करने व राकेट बनाने की कोशिश करने जैसी गतिविधियों में भी जुटा हुआ था।

    श्रीनगर से हुई थी गिरफ्तारी

    जासिर को श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया था। वह जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले के काजीगुंड का रहने वाला है और आत्मघाती हमलावर उमर का सक्रिय सह-साजिशकर्ता बताया जा रहा है। एनआइए ने दलील दी कि दोनों ने मिलकर लाल किला धमाके और अन्य संभावित हमलों की योजना बनाई थी।

    एनआइए अब उससे पूछताछ कर यह जानने की कोशिश करेगी कि धमाके की योजना में उसकी कितनी गहरी भूमिका थी और इस साजिश में और कौन-कौन शामिल था। एनआइए ने संकेत दिया कि इस मामले में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं, क्योंकि यह हमला एक व्यापक आतंकवादी नेटवर्क का हिस्सा है।