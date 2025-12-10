'पापा कब आएंगे? मुझे उनके साथ सोना है', बेटा रोज पूछता है यही सवाल; दिल्ली ब्लास्ट ने दिया जिंदभीभर का गम

शालिनी देवरानी, दक्षिणी दिल्ली। 'मम्मा-दादू पापा कब आएंगे? मुझे उनके साथ सोना है।' रोज रात तीन साल का मासूम ये सवाल पूछता है और हम उसे बस दिलासा देते हैं कि बेटा पापा भगवान जी के पास गए हैं, जल्द आ जाएंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हादसे को महीना भर बीत चुका है, परिवार उबर नहीं पाया है। ये कहना है श्रीनिवासपुरी निवासी जगदीश कुमार का, जिन्होंने पिछले महीने हुए बम धमाके में अपने इकलौते बेटे अमर को खोया है। पीड़ित परिवारों के लिए सरकार ने मुआवजे की घोषणा तो की थी, लेकिन अभी मुआवजा नहीं मिला है।

जगदीश अपने भाई के साथ मयूर विहार में टेलरिंग शाप चलाते हैं। बताते हैं कि समय बिताने के लिए दुकान पर जाता था। बेटा ने कई बार कहा था मत जाया करो थक जाते होंगे। सोच रहा था कि बेटे ने घर संभाल ही लिया है दुकान पर जाना छोड़ दूंगा। मुझे क्या पता था कि इस उम्र में परिवार की जिम्मेदारी निभाने की नौबत आ जाएगा। मुआवजे के लिए एसडीएम कार्यालय से फोन पर कुछ जानकारी मांगी थी। कब मिलेगा कुछ नहीं पता।