14 साल बाद दिल्ली में ब्लास्ट, लाल किले के सामने 9 मौतें; गृह मंत्री अमित शाह बोले- हर एंगल से जांच होगी
दिल्ली में लाल किले के पास एक i20 कार में जोरदार धमाका हुआ, जिससे 9 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। धमाके से आसपास की गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गईं। पुलिस और एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने घटनास्थल का दौरा किया और घायलों का हालचाल जाना। धमाके के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सोमवार शाम लाल किले के सामने हुए बम धमाके के चौदह साल बाद दिल्ली एक बार फिर दहल उठी। लाल बत्ती पर एक i20 (सीएनजी) कार में सबसे पहले जोरदार धमाका हुआ। कार में विस्फोट हुआ, आग की लपटें उठीं और कई मीटर हवा में उछलकर नीचे गिर गई। धमाके की तीव्रता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि i20 के आसपास खड़ी 20 से ज्यादा गाड़ियां भी आग की चपेट में आ गईं और पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं।
इस धमाके में i20 में सवार तीन लोगों के अलावा कई कारें, ई-रिक्शा, दोपहिया वाहन और पैदल यात्री समेत 29 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए, जिनमें नौ लोगों की मौत हो गई। 19 घायलों को लोक नायक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से कई की हालत गंभीर बनी हुई है। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक, मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है।
एक घायल को कश्मीरी गेट स्थित ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। धमाका इतना जोरदार था कि आठ से नौ लोगों के चीथड़े उड़ गए। हाथ, सिर और उंगलियां समेत मानव शरीर के अंग 100 मीटर दूर तक बिखरे देखे गए। विस्फोट इतना तीव्र था कि इसकी गूंज चार किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। घटना के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया।
अभी तक किसी भी संगठन ने विस्फोट की जिम्मेदारी नहीं ली है। दिल्ली पुलिस ने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है कि यह विस्फोट आतंकवादी हमला था या नहीं। घटना के बाद लाल किले के आसपास की सभी दुकानें बंद कर दी गईं और पूरे इलाके को बैरिकेडिंग कर पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया।
देर रात तक स्पेशल सेल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) समेत तमाम केंद्रीय एजेंसियां और पूरी दिल्ली पुलिस जांच में जुट गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा ने घटनास्थल का दौरा किया और निरीक्षण किया।
जांच अधिकारियों से बात करने के बाद उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को स्थिति से अवगत कराया। इसके तुरंत बाद, गृह मंत्री अमित शाह घायलों का हालचाल जानने के लिए लोक नायक अस्पताल गए और अस्पताल प्रशासन से बात की।
इसके बाद उन्होंने घटनास्थल का दौरा किया और निरीक्षण किया। विस्फोट शाम करीब 6:52 बजे लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 4 के सामने लाल बत्ती पर हुआ। i20 कार पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से लाल किले के सामने दरियागंज की ओर आ रही थी। जैसे ही कार लाल बत्ती पर रुकी, धमाका हुआ।
विस्फोट इतना ज़ोरदार था कि कार का एक हिस्सा लाल किले के पास लाल मंदिर पर जा गिरा, जिससे मंदिर और मेट्रो स्टेशन के शीशे टूट गए। विस्फोट की गूंज चांदनी चौक स्थित भागीरथ पैलेस से लेकर आईटीओ तक सुनाई दी। घटनास्थल के आसपास का इलाका हमेशा भीड़भाड़ वाला रहता है।
शाम करीब 6:52 बजे, धीमी गति से आ रही एक i20 कार लाल किले के पास लाल बत्ती पर रुकते ही एक शक्तिशाली विस्फोट के साथ फट गई। आसपास के वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। दिल्ली पुलिस, एफएसएल, एनआईए और एनएसजी समेत सभी एजेंसियों ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। विस्फोट की हर पहलू से जाँच की जा रही है। इस हादसे में कुछ लोगों की मौत हुई है और कुछ घायल हुए हैं। स्थिति पर नज़र रखी जा रही है। गृह मंत्री को घटना की हर जानकारी से अवगत कराया जा रहा है।
-सतीश गोलचा, पुलिस कमिश्नर, दिल्ली पुलिस
जिस i20 कार में विस्फोट हुआ, वह गुरुग्राम के सलमान नाम के एक व्यक्ति की थी। उसने डेढ़ साल पहले यह कार ओखला निवासी देवेंद्र को बेची थी। विस्फोट के बाद, दिल्ली पुलिस ने गुरुग्राम में हुई घटना की जाँच की और सलमान को हिरासत में लिया।
सलमान गुरुग्राम के शांति नगर इलाके का रहने वाला है। पूछताछ में उसने कार बेचने का दावा किया। दिल्ली पुलिस गुरुग्राम आरटीए विभाग से घटना के बारे में जानकारी जुटा रही है। यह भी पता चला है कि ओखला निवासी देवेंद्र ने यह कार आगे अंबाला निवासी एक व्यक्ति को बेची थी।
