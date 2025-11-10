Delhi Blast: खाक वाहनों के साथ हर तरफ खून और बिखरे शरीर के अंग, खुशियों की चांदनी चौक बनी मातम की सड़क

नेमिष हेमंत, नई दिल्ली। लाल किले और चांदनी चौक के बीच स्थित नेताजी सुभाष मार्ग, जहाँ हज़ारों पर्यटकों और ख़रीदारों की भीड़ रहती है, आम दिनों की तरह ही था। पर्यटक, ख़रीदार, दुकानदार और वाहन चालक आपस में उलझे हुए गुज़र रहे थे। शादियों का मौसम था और दूसरे राज्यों से भी लोग ख़रीदारी करने चांदनी चौक आए थे।

इसी तरह, लाल किला अंदर और बाहर पर्यटकों से खचाखच भरा था। गाड़ियाँ कछुए की चाल से चल रही थीं। 500 मीटर दूर लोथियन चौक पर सैकड़ों गाड़ियाँ जाम में फँसी थीं, तभी अचानक, शाम 6:52 पर, लाल किले के ठीक सामने, मेट्रो गेट नंबर 4 से चंद कदमों की दूरी पर, एक गाड़ी में हुए विस्फोट ने पूरा मंज़र बदल दिया।

धमाका इतना ज़बरदस्त था कि लोगों के साथ-साथ गाड़ियाँ भी सैकड़ों मीटर दूर तक उड़ गईं। कई लोग गाड़ियों पर गिरकर मर चुके थे। चारों तरफ चीख-पुकार और मातम का माहौल था। लोग अपनी जान बचाने के लिए मेट्रो की तरफ़ भागने लगे। आग की लपटें और धुआँ लाल किले जितना ऊँचा उठ रहा था।

कई लोग मांस के टुकड़ों में तब्दील हो गए। खुशियों और उल्लास भरे माहौल की जगह दहशत और हृदयविदारक दृश्य छा गए। विस्फोट की आवाज़ पाँच किलोमीटर दूर तक सुनी गई। भागीरथ पैलेस और लाल किला मेट्रो स्टेशन की दुकानों के शीशे टूट गए।

कुछ ही देर में पूरी सड़क आग की लपटों में घिर गई। रास्ते में आने वाले सभी वाहन राख हो गए। राख और जला हुआ सामान हर जगह बिखर गया। लाल जैन मंदिर के सामने शवों के अंग और टुकड़े मिले। परेड ग्राउंड के पास कबूतर बाज़ार में भी कई शव गिरे।

इस बीच, दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर दमकलकर्मियों ने लोगों को बचाने और वाहनों से निकल रही आग पर काबू पाने का काम शुरू कर दिया। भूमिगत मेट्रो स्टेशन के टैंक से पानी निकालकर आग बुझाने की कोशिश भी की गई।

घायलों और मृतकों के शवों को तुरंत निजी वाहनों से अस्पताल पहुँचाया गया। मांस के टुकड़े इकट्ठा किए गए। कुछ शवों की पहचान हो गई। हवा में जलने की तेज़ गंध फैल गई। टूटे हुए काँच, उपकरण, लोगों के जूते, खरीदारी का सामान, खून और मांस के टुकड़े 500 मीटर दूर तक बिखरे पड़े थे। रेहड़ी-पटरी वालों के खाने-पीने के सामान के साथ-साथ पानी की बोतलें भी बिखरी पड़ी थीं।

आग बुझाने वाले यंत्रों के पानी में मिला खून सड़कों पर बह रहा था। स्ट्रीट लाइटें बंद थीं। कारें, दोपहिया वाहन और ई-रिक्शा जलकर राख हो गए थे, जिससे उनकी पहचान करना मुश्किल हो गया था। पास के खंभों से टूटे हुए सीसीटीवी कैमरे गिरे हुए थे।

जैसे-जैसे किसी कार में सीएनजी विस्फोट की अटकलें तेज़ होती गईं, स्थिति एक बड़े, ज़्यादा सुनियोजित विस्फोट की ओर बढ़ती दिख रही थी। पुलिस की मौजूदगी बढ़ा दी गई। लोगों को कई सौ मीटर दूर ही रोक दिया गया। लोग अपने प्रियजनों की तलाश में बेचैन थे। खोजी कुत्ते और एफएसएल की टीमें पहुँच गईं।