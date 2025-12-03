दिल्ली ब्लास्ट मामले के मुख्य आरोपी जसीर बिलाल की हिरासत अवधि सात दिन और बढ़ी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली ब्लास्ट मामले का आरोपी जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश को अगले और सात दिनों की एनआईए कस्टडी में भेज दिया गया है। इससे पहले बुधवार को जसीर बिलाल को पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष एनआईए अदालत में पेश किया गया था। उसे 27 नवंबर को सात दिनों की कस्टडी में भेजा गया था। बता दें, बिलाल पर आतंकी उमर को रहने के लिए घर मुहैया कराने का आरोप है।

जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग के काजीगुंड निवासी वानी को एनआईए ने 17 नवंबर को श्रीनगर में गिरफ्तार किया था। उस पर 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार बम विस्फोट से पहले ड्रोन में बदलाव करके हमले करने और रॉकेट बनाने की कोशिश करने के लिए तकनीकी सहायता देने का आरोप है। इस विस्फोट में 13 लोग मारे गए थे।