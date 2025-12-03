Language
    दिल्ली ब्लास्ट मामले के मुख्य आरोपी जसीर बिलाल की हिरासत अवधि सात दिन और बढ़ी

    By Digital Desk Edited By: Sonu Suman
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 03:40 PM (IST)

    दिल्ली ब्लास्ट मामले में आरोपी जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश की एनआईए हिरासत सात दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। उसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया था। ...और पढ़ें

    जसीर बिलाल वानी की एनआईए कस्टडी सात दिन और बढ़ी।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली ब्लास्ट मामले का आरोपी जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश को अगले और सात दिनों की एनआईए कस्टडी में भेज दिया गया है। इससे पहले बुधवार को जसीर बिलाल को पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष एनआईए अदालत में पेश किया गया था। उसे 27 नवंबर को सात दिनों की कस्टडी में भेजा गया था। बता दें, बिलाल पर आतंकी उमर को रहने के लिए घर मुहैया कराने का आरोप है। 

    जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग के काजीगुंड निवासी वानी को एनआईए ने 17 नवंबर को श्रीनगर में गिरफ्तार किया था। उस पर 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार बम विस्फोट से पहले ड्रोन में बदलाव करके हमले करने और रॉकेट बनाने की कोशिश करने के लिए तकनीकी सहायता देने का आरोप है। इस विस्फोट में 13 लोग मारे गए थे।

    इस मामले में अब तक, एनआईए ने सात लोगों को गिरफ्तार किया है, जो जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा भंडाफोड़ किए गए एक सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा है।