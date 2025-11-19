Delhi Blast केस में बड़ी कार्रवाई, Al-Falah University के संस्थापक जवाद अहमद सिद्दीकी 13 दिन की ED कस्टडी में

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। जामिया नगर स्थित एक ट्रस्ट के कार्यालय से मंगलवार देर शाम गिरफ्तारी के बाद अल-फलाह विश्वविद्यालय के संस्थापक जवाद अहमद सिद्दीकी को प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को अदालत में पेश किया। एजेंसी ने जवाद और उनके भाई को हिरासत में लेकर उनसे मनी लांड्रिंग से जुड़े लेन-देन और संदिग्ध फंडिंग के बारे में पूछताछ की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

13 दिनों की कस्टडी का आदेश यह पूरी कार्रवाई लाल किला इलाके में हुए आतंकी हमले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले की जांच के अंतर्गत की गई है। देर रात करीब एक बजे साकेत कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शीतल चौधरी प्रधान ने मामले पर सुनवाई करते हुए ईडी की याचिका स्वीकार की और जवाद अहमद सिद्दीकी को 13 दिन की ईडी कस्टडी में भेजने का आदेश दिया।