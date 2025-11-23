दिल्ली ब्लास्ट केस में आरोपी को मिली अधिवक्ता से मिलने की अनुमति, पटियाला हाउस कोर्ट ने याचिका स्वीकारी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। Delhi Blast राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) मुख्यालय में अपने अधिवक्ता से मिलने की मांग को लेकर लाल किला ब्लास्ट के सह-आरोपित जसीर बिलाल वानी द्वारा दायर याचिका को पटियाला हाउस की अदालत ने स्वीकार कर लिया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना ने अधिवक्ता से मिलने संबंधी बिलाल की याचिका स्वीकार की।

दिल्ली हाई कोर्ट ने ठुकराई थी मांग वहीं, शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने बिलाल की मांग ठुकरा दी थी। कोर्ट ने कहा था कि एनआइए मुख्यालय में अधिवक्ता से मिलने की उसकी अर्जी को खारिज करने संबंधी ट्रायल कोर्ट का कोई आदेश आरोपित नहीं पेश कर सका। अदालत ने उक्त टिप्पणी तब की, जब आरोपित के अधिवक्ता ने दावा किया कि ट्रायल कोर्ट ने अर्जी को मौखिक रूप से खारिज कर दिया था।