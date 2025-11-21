Delhi Blast: अमोनियम नाइट्रेट की बिक्री पर LG का सख्त निर्देश, डॉक्टरों और सेकंड हैंड गाड़ियों की भी बढ़ेगी निगरानी

दिल्ली में लाल किला के पास हुए विस्फोट के बाद एलजी वीके सक्सेना ने पुलिस कमिश्नर को कई निर्देश दिए हैं। इनमें अमोनियम नाइट्रेट की बिक्री का डिजिटल रिकॉर्ड, सोशल मीडिया पर कट्टरपंथी सामग्री की निगरानी, खुफिया तंत्र को मजबूत करना, मेडिकल स्टाफ का डेटाबेस बनाना और वाहनों की बिक्री पर नियंत्रण शामिल है। इन कदमों का उद्देश्य दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना है।