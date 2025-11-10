Language
    दिल्ली में लाल किले के पास कार विस्फोट में 8 लोगों की मौत और 20 घायल, पूरे शहर में हाई अलर्ट

    By Rajesh Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 09:44 PM (IST)

    दिल्ली के लाल किले के पास एक कार विस्फोट में 8 लोगों की मौत हो गई और 20 घायल हो गए। पुलिस ने अभी तक इसे आतंकवादी हमला नहीं माना है, लेकिन साजिश की आशंका है। विस्फोट इतना ज़ोरदार था कि इसकी गूंज दूर तक सुनाई दी। दिल्ली पुलिस और दमकल की टीमें मौके पर पहुँचीं और घायलों को अस्पताल ले जाया गया। दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है।

    दिल्ली के लाल किले के पास हुए एक धमाके में 15 लोगों की जान चली गई।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के लाल किले के पास सोमवार शाम हुए एक आतंकवादी हमले में 8 लोगों की मौत हो गई। इस विस्फोट के पीछे किसी आतंकवादी साजिश का संदेह जताया जा रहा है। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने अभी तक इसे आतंकवादी हमला नहीं माना है। बम विस्फोट इतना ज़ोरदार था कि इसकी गूंज चार किलोमीटर तक सुनाई दी और पास से गुजर रहे छह वाहन इसकी चपेट में आ गए। 20 से ज़्यादा वाहन क्षतिग्रस्त हो गए।

    घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस और दमकल की टीमें मौके पर पहुँचीं और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को लोक नायक अस्पताल ले जाया गया, जहाँ खबर लिखे जाने तक 15लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 2 से ज़्यादा घायल हैं। इनमें से तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, आतंकवाद निरोधी दस्ता और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) घटना की जाँच कर रहे हैं।

    विस्फोट शाम करीब 6:50 बजे लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 4 पर हुआ। घटनास्थल पर, विस्फोट की चपेट में आए वाहनों से आग की लपटें उठने लगीं, जिससे बड़ी संख्या में मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। धमाका इतना शक्तिशाली था कि एक कार का एक हिस्सा लाल किले के पास लाल मंदिर पर जा गिरा, जिससे मंदिर और मेट्रो स्टेशन के शीशे टूट गए।

    विस्फोट के तुरंत बाद, आसपास की दुकानों में आग लगने की सूचना मिली। चांदनी चौक के भागीरथ पैलेस इलाके तक भूकंप का झटका महसूस किया गया और दुकानदार एक-दूसरे को फोन करके स्थिति की जानकारी लेते देखे गए। कई बसों और अन्य वाहनों में भी आग लगने की सूचना मिली है।

    अग्निशमन विभाग को शाम को कार में विस्फोट की सूचना मिली। इसके बाद, उसने तुरंत छह एम्बुलेंस और सात दमकल गाड़ियों को घटनास्थल पर भेजा। राहत और बचाव कार्य जारी है और आग पर काबू पाने के प्रयास जारी हैं। विस्फोट का कारण अभी भी अज्ञात है।

    पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और जाँच एजेंसियाँ घटनास्थल से साक्ष्य जुटा रही हैं। शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि विस्फोट एक कार में हुआ था, लेकिन इसकी प्रकृति और कारण अभी भी स्पष्ट नहीं है। घटना के बाद, पूरे लाल किला और चांदनी चौक इलाके के साथ-साथ दिल्ली में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जगह-जगह वाहनों की जाँच की जा रही है।

    लोक नायक अस्पताल के निदेशक डॉ. बीएल चौधरी ने बताया कि अस्पताल लाए गए एक घायल की बाईं आँख और चेहरा फट गया।

    पहाड़गंज निवासी प्रत्यक्षदर्शी और पीड़ित बलबीर सिंह ने बताया कि वह वैगन-आर कार में बैठे थे और विस्फोट में बाल-बाल बच गए क्योंकि उनका भाई चाँदनी चौक से सामान खरीदने गया था।

    वह उसे लाल किले पर बुला रहे थे, लेकिन वह नहीं गया। वह वहीं इंतज़ार करता रहा, तभी विस्फोट हो गया। विस्फोट में फँसा एक व्यक्ति उनकी कार पर गिर गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।