राहुल गांधी जिस बस में सवार थे वो दिल्ली में बैन निकली; PUC और फिटनेस एक्सपायर, BJP ने की शिकायत

1 नवम्बर 2026 माननीय आयुक्त महोदय दिल्ली पुलिस, नई दिल्ली माननीय @CPDelhi सर, नमस्कार। आज @INCIndia ने एक रैली की थी जिसमें श्री @RahulGandhi राजस्थान में पंजीकृत बस मे चढ़ कर चले। आज से दिल्ली में प्रदूषण के उच्च स्तरीय नियम लागू हो गये हैं और मेरी जानकारी अनुसार श्री Rahul Gandhi जिस बस मे सवार हुए उसका नम्बर था RJ 25 PA 2151 - उस Bus ने अनेक नियमों की अवहेलना की है : 1. बस BS III थी - डीजल की थी - यानि दिल्ली में चल ही सकती थी। 2. इस बस की फिटनेस खत्म 20 September 2026 को और प्रदूषण सर्टिफिकेट 28 फरवरी 2026 को खत्म हो चुका है। 3. बस सवाई माधोपुर Rajasthan RTO में पंजीकृत है। कृप्या सम्बंधित Delhi @dtptraffic Police को इस Bus के विरूद्ध उचित कार्रवाई का निर्देश दें। यह बस अभी दिल्ली में है इसे Seize किया जाना चाहिए। सादर प्रवीण शंकर कपूर मीडिया प्रमुख एवं प्रवकता @BJP4Delhi @hdmalhotra @gupta_rekha @ANI @PTI_News @ians_india @TajinderBagga