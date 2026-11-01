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राहुल गांधी जिस बस में सवार थे वो दिल्ली में बैन निकली; PUC और फिटनेस एक्सपायर, BJP ने की शिकायत

By Nihal Singh Edited By: Shanu Sharma
Published: Sun, 01 Nov 2026 08:21 PM (IST)

दिल्ली भाजपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस से शिकायत की है। उन पर रामलीला मैदान रैली में ...और पढ़ें

कांग्रेस नेता राहुल गांधी, फोटो-दैनिक जागरण

कांग्रेस नेता राहुल गांधी, फोटो-दैनिक जागरण

HighLights

  1. दिल्ली भाजपा ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज की।

  2. रैली में प्रतिबंधित BS-3 वाहन के उपयोग का आरोप।

  3. वाहन की फिटनेस समाप्त, प्रदूषण नियमों का उल्लंघन।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्षी गठबंध की ओर से विशाल रैली की गई। जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और SIR के खिलाफ विरोध जताया गया। अब दिल्ली भाजपा ने पुलिस से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत की है।

दिल्ली भाजपा की ओर से कहा गया कि कांग्रेस पार्टी की रैली के दौरान राहुल गांधी जिस वाहन पर चढ़े थे वह दिल्ली में प्रतिबंधित था।

दिल्ली में प्रतिबंधित था रैली में मौजूद वाहन 

दिल्ली भाजपा का दावा है कि राहुल गांधी जिस वाहन में थे वह बीएस 3 वाहन था और उसकी फिटनेस एक्सपायर हो चुकी थी। बता दें कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए आज यानी एक नवंबर से नए नियम लागू किए गए हैं, जिसके तहत दूसरे राज्यों से बीएस-4 और उससे नीचे के वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध है।

मीडिया प्रमुख और प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मांग की है कि उस वाहन के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि इस वाहन को दिल्ली की सड़कों पर दौड़ाकर नियमों का मजाक बनाया गया है।

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