'विरासत संग भव्य होगा शहर का भविष्य', दिल्ली स्थापना दिवस पर CM रेखा गुप्ता का जनता को संदेश

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को दिल्लीवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली की सदियों पुरानी पहचान और ऐतिहासिक विरासत को बरकरार रखते हुए शहर का भविष्य भव्य बनाया जाएगा।

सरकार का संकल्प है कि दिल्ली की विरासत भी समृद्ध हो और विकास भी नई ऊंचाइयों को छुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक नवंबर 1956 को दिल्ली को केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा मिला था। यह दिन दिल्ली के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है।

कई युगों का गवाह बना दिल्ली इंद्रप्रस्थ की गौरवगाथा से लेकर आधुनिक भारत के गौरव तक दिल्ली ने कई युगों को देखा है। इसकी मिट्टी में सभ्यताओं की यादें और यमुना की धारा में इतिहास की कहानियां समाहित हैं।



उन्होंने इंटरनेट मीडिया पर संदेश जारी कर कहा कि लाल किले की प्राचीर से देश के गौरव की आवाज गूंजती है, वहीं कर्तव्य पथ स्वतंत्र भारत के आत्मविश्वास को दर्शाता है।