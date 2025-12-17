पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर में युवक की पत्थर से वार कर हत्या, बीड़ी विवाद में दिया वारदात को अंजाम

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में पांडव नगर इलाके में बीड़ी के विवाद में पत्थर से वार करके युवक की हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान दीपक के रूप में हुई है। पुलिस ने युवक की हत्या करने वाले आरोपी मनोज को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का अपना सैलून है।

