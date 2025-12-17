Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर में युवक की पत्थर से वार कर हत्या, बीड़ी विवाद में दिया वारदात को अंजाम

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 01:12 PM (IST)

    पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर इलाके में बीड़ी के विवाद में एक युवक की पत्थर से वार कर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान दीपक के रूप में हुई है। पुलिस ने हत्य ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में पांडव नगर इलाके में बीड़ी के विवाद में पत्थर से वार करके युवक की हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान दीपक के रूप में हुई है। पुलिस ने युवक की हत्या करने वाले आरोपी मनोज को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का अपना सैलून है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

     

    इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।