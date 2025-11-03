बीएस-चार श्रेणी से कम वाले 500 से ज्यादा वाहनों को दिल्ली में नहीं मिली एंट्री, बॉर्डर पर पुलिस की टीमें तैनात

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दूसरे राज्यों में पंजीकृत बीएस-तीन और इससे नीचे की श्रेणी के मालवाहक वाहनों पर कार्रवाई के मामले में परिवहन विभाग ने साफ किया है कि उसकी तरफ से पूरी सख्ती बरती जा रही है और अभी तक 500 ऐसे वाहनों को दिल्ली की सीमा से वापस किया गया है। ऐसे वाहनों पर एक नवंबर से रोक दिया गया था।