बुराड़ी में फिटनेस जांच शुरू न होने से ऑटो चालकों ने खोला मोर्चा, 20 नवंबर से भूख हड़ताल की चेतावनी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। परिवहन आयुक्त के निर्देशों के बावजूद बुराड़ी स्थित वाहन निरीक्षण इकाई (वीआइयू) में बुधवार से मैन्युअल फिटनेस जांच प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी। इससे आटो-टैक्सी चालकों में रोष व्याप्त है।

ऑल दिल्ली ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यूनियन के अध्यक्ष किशन वर्मा ने आरोप लगाया कि आयुक्त कार्यालय से 11 नवंबर से जांच शुरू करने का भरोसा मिला था।

हजारों चालक सेंटर पहुंचे

उसके बाद बुधवार सुबह हजारों चालक सेंटर पहुंचे, लेकिन अधिकारियों की अनुपस्थिति और ऑनलाइन पोर्टल पर स्लॉट बुकिंग न होने के कारण काम शुरू नहीं हुआ। किशन वर्मा ने कहा कि 27 अक्टूबर से फिटनेस बंद होने से चालकों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है।