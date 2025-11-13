Delhi Murder: लूट के इरादे से ऑटो रिक्शा चालक की चाकू घोंपकर हत्या, आरोपी CCTV कैमरे में भागते आया नजर

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। रोहिणी के विजय विहार थाना क्षेत्र के बुध विहार फेज-एक में बुधवार रात बदमाशों ने ऑटो रिक्शा चालक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। पुलिस का कहना है कि आरंभिक जांच में हत्या के पीछे लूट का इरादा नजर आ रहा है। बदमाश ऑटो रिक्शा चालक को लूटना चाहते थे, लेकिन स्थानीय लोगों की आवाज सुनकर भाग गए। आटो चालक का मोबाइल और नकदी लूट नहीं पाए।