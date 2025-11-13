Delhi Murder: लूट के इरादे से ऑटो रिक्शा चालक की चाकू घोंपकर हत्या, आरोपी CCTV कैमरे में भागते आया नजर
दिल्ली के विजय विहार इलाके में बुधवार रात एक ऑटो रिक्शा चालक, राकेश कुमार, की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार, यह घटना लूट के प्रयास के दौरान हुई। बदमाश उसे लूटना चाहते थे, लेकिन स्थानीय लोगों के आने से भाग गए। मृतक रोहिणी सेक्टर-3 का रहने वाला था। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है।
जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। रोहिणी के विजय विहार थाना क्षेत्र के बुध विहार फेज-एक में बुधवार रात बदमाशों ने ऑटो रिक्शा चालक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। पुलिस का कहना है कि आरंभिक जांच में हत्या के पीछे लूट का इरादा नजर आ रहा है। बदमाश ऑटो रिक्शा चालक को लूटना चाहते थे, लेकिन स्थानीय लोगों की आवाज सुनकर भाग गए। आटो चालक का मोबाइल और नकदी लूट नहीं पाए।
जांच में यह भी सामने आया कि दो बदमाश पहले से ऑटो में सवार थे, बुध विहार फेज-एक नाला रोड पर पहुंचते ही दो स्कूटी पर सवार होकर तीन बदमाश और पहुंच गए। पुलिस ने बताया कि पांच लोग घटनास्थल से भागते हुए सीसीटीवी कैमरे में नजर आ रहे हैं। मृतक की पहचान रोहिणी सेक्टर-3 के रहने वाले 52 वर्षीय राकेश कुमार के रूप में हुई।
