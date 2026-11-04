दिल्ली में कैसे सुधरे AQI? प्रदूषण रोकने के लिए 1200 कर्मी तैनात, फिर भी सड़कों पर धूल और खुलेआम निर्माण चालू

निहाल सिंह, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण की निगरानी के लिए दिल्ली सरकार से लेकर नगर निगम और अन्य एजेंसियों ने टीमें तो गठित कर दी हैं, लेकिन जमीन पर ये टीमें नदारद दिख रही हैं। यही वजह है कि वायु प्रदूषण नियंत्रण को लेकर धूल न उड़ने देने, मलबा खुले में न डालने और निर्माण कार्य न होने देने जैसे प्रतिबंधों का जमीनी स्तर पर कोई खास असर नहीं दिख रहा है। ऐसे में दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) कैसे सुधरेगा?

लोगों के मन में नहीं किसी का 'खौफ' कामचलाऊ या यूं कहें कि दिखावटी नियमों के पालन के लिए किसी ने हरी चादर डाल दी है तो कहीं बिना हरी चादर के ही न केवल निर्माण किया जा रहा है, बल्कि लोग पुराने मकान भी तोड़ रहे हैं। न तो दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग का और न ही एमसीडी और पुलिस का लोगों में कोई 'खौफ' है।

ओल्ड राजेंद्र नगर में निमाार्णधीन इमारत में सिर्फ नाम के लिए लगाई गई हरी चादर। जागरण प्रदूषण फैलाने वालों पर प्रभावी अंकुश क्यों नहीं? एमसीडी के अनुसार, उसने 12 जोन में करीब 700 और दिल्ली सरकार की ओर से 500 कर्मचारियों की तैनाती का दावा किया गया है। इसके अलावा दिन और रात में संयुक्त प्रवर्तन टीमें भी गश्त करने की बात कही जा रही है।

इसके बावजूद राजधानी के कई इलाकों में प्रतिबंधों का उल्लंघन जारी है। निर्माण कार्य हो रहे हैं, खुले में कूड़ा जलाया जा रहा है और सड़कों पर धूल उड़ रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि इतनी बड़ी निगरानी व्यवस्था के बावजूद प्रदूषण फैलाने वालों पर प्रभावी अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा है।

रणजीत सिंह फ्लाईओवर से रामलीला मैदान की ओर जाने वाले मार्ग में खुले में रखी गई निर्माण सामग्री।जागरण कागजों में दर्ज चालान एवं जुर्माना और टीम के सदस्य एमसीडी की ओर से जारी दो और तीन नवंबर की संयुक्त प्रवर्तन टीमों की कार्रवाई रिपोर्ट के अनुसार...