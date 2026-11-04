दिल्ली में ट्रैफिक रूल्स तोड़ने में पश्चिमी रेंज सबसे आगे, 6.24 लाख चालान; पुरानी दिल्ली और यमुनापार हुए बेलगाम

मोहम्मद साकिब, नई दिल्ली। पुरानी दिल्ली और यमुनापार की सड़कों पर यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाना वाहन चालकों की आदत बनती जा रही है।

वाहन चालक कहीं गलत दिशा में वाहन दौड़ते दिखते हैं तो कहीं सड़क पर बेतरतीब पार्किंग और प्रतिबंधित मार्गों पर वाहनों की आवाजाही से यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है।

इसके बावजूद इन इलाकों में यातायात नियमों का पालन कराने के लिए पुलिस की सख्ती अपेक्षाकृत कम नजर आती है। यातायात उल्लंघन की स्थिति और पुलिस की प्रवर्तन कार्रवाई के आंकड़े व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं।

यातायात नियमों के उल्लंघन के मामले काफी अधिक

आंकड़ों के मुताबिक, इस वर्ष 22 अक्टूबर तक मध्य जिले में 5,80,565 चालान काटे गए, जबकि नई दिल्ली जिले में 5,29,102 चालान किए गए। वहीं पूर्वी दिल्ली में 5,15,580 चालान काटे गए। इन आंकड़ों से साफ है कि मध्य और पूर्वी दिल्ली में भी यातायात नियमों के उल्लंघन के मामले काफी अधिक हैं।

क्या कहते हैं चालान के आंकड़े? इसके बावजूद इन क्षेत्रों में यातायात अनुशासन कायम करने की चुनौती बनी हुई है। त्योहारी सीजन में बाजारों में भीड़ और वाहनों का दबाव बढ़ने से स्थिति और बिगड़ जाती है। रेंज के स्तर पर देखें तो इस वर्ष सबसे अधिक 6,24,652 चालान पश्चिमी रेंज में काटे गए। उत्तरी रेंज 6,14,036 चालानों के साथ दूसरे स्थान पर रही, जबकि मध्य रेंज तीसरे स्थान पर रही।