हवा चली तो उड़ा कोहरा, दिल्ली में घटा प्रदूषण; 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंचा AQI, अगले दो दिन तक रहेगी राहत

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। लगातार तीन दिन 'गंभीर' श्रेणी में रहने के बाद मंगलवार को दिल्ली एक्यूआई 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंच गया। हवा की गति बढ़ने और सुबह के समय कोहरे व स्मॉग में कमी होने के कारण प्रदूषण के स्तर में भी थोड़ा सुधार दर्ज किया गया। मंगलवार को दिल्ली के लगभग सभी निगरानी केंद्रों पर प्रदूषण का स्तर 'बहुत खराब' श्रेणी में दर्ज किया गया।



सोमवार को राजधानी में एक्यूआई 427 दर्ज किया गया था जबकि मंगलवार को यह 354 दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक सोमवार की अपेक्षा मंगलवार को 24 घंटे में एक्यूआई में 73 अंकों का सुधार दर्ज किया। राजधानी में मंगलवार को कई जगहों पर पांच से 10 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से उत्तर पश्चिमी हवा चलने के कारण प्रदूषण के स्तर में थोड़ा सुधार दर्ज किया गया।



सीपीसीबी के मुताबिक हवा में पीएम 10 का स्तर 100 से और पीएम 2.5 का स्तर 60 से कम होने पर ही उसे सामान्य माना जाता है। जबकि, दिल्ली एवं एनसीआर की हवा में मंगलवार दिन में तीन बजे पीएम 10 का औसत स्तर 276 और पीएम 2.5 का औसत स्तर 167 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पर रहा। यानी हवा में प्रदूषक कणों का स्तर अभी मानकों से लगभग दोगुना से अधिक रही।



वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली का अनुमान है कि अगले दो दिनों के बीच हवा की रफ्तार में थोड़ी तेजी आएगी। खासतौर पर दिन के समय हवा की रफ्तार दस किमी प्रति घंटे से तेज होगी और दिन के समय खिली हुई धूप निकलेगी। इससे प्रदूषक कणों का विसर्जन भी तेज होगा। प्रदूषण के स्तर में हल्का सुधार होगा और वायु गुणवत्ता का स्तर ''बहुत खराब'' श्रेणी में ही बना रहेगा। हालांकि, दिल्ली की हवा पूरी तरह से साफ होने की अभी उम्मीद नहीं है।