दिल्ली में कोहरे के साथ ही सांस लेना भी दुश्वार, 16 इलाकों में AQI गंभीर; 24 जगहों पर ‘बहुत खराब’

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शनिवार की सुबह 8 बजे वायु प्रदूषण के हालात गंभीर रहे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB), दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) और IMD के आंकड़ों के अनुसार राजधानी के लगभग सभी इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 300 से ऊपर दर्ज किया गया, जो सीधे तौर पर 'बहुत खराब' से 'गंभीर' श्रेणी में आता है।

पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार (435), आनंद विहार (434) और आईटीओ (437) जैसे इलाकों में स्थिति सबसे ज्यादा खराब रही। वहीं उत्तर और पश्चिमी दिल्ली के रोहिणी (421), वजीरपुर (424), जहांगीरपुरी (428) और पंजाबी बाग (417) में भी हवा सांस लेने लायक नहीं रही।

दक्षिण दिल्ली में भी हालात चिंताजनक बने हुए हैं। नेहरू नगर (426), ओखला फेज-2 (416), आरके पुरम (409) और सिरीफोर्ट (399) में AQI गंभीर स्तर पर दर्ज किया गया। मध्य दिल्ली के चांदनी चौक (417) और मंडी मार्ग (347) जैसे क्षेत्रों में भी प्रदूषण Severe बना हुआ है।

हालांकि कुछ इलाकों में AQI अपेक्षाकृत कम रहा, लेकिन वह भी राहत देने वाला नहीं है। नजफगढ़ (303), आया नगर (304) और शादीपुर (308) में AQI 'बहुत खराब' से 'गंभीर' की सीमा पर दर्ज किया गया। विशेषज्ञों के अनुसार इस स्तर की हवा लंबे समय तक सांस लेने से टीबी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और हृदय रोग जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों को घर से बाहर निकलने से बचने, मास्क पहनने और सुबह की सैर टालने की सलाह दी है। साथ ही प्रशासन से प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाने की मांग भी तेज हो गई है।