दिल्ली में कोहरे के साथ ही सांस लेना भी दुश्वार, 16 इलाकों में AQI गंभीर; 24 जगहों पर ‘बहुत खराब’
दिल्ली में कोहरे के साथ प्रदूषण का स्तर भी बढ़ गया है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया है। शहर के 16 इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) गंभीर श्रेण
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शनिवार की सुबह 8 बजे वायु प्रदूषण के हालात गंभीर रहे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB), दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) और IMD के आंकड़ों के अनुसार राजधानी के लगभग सभी इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 300 से ऊपर दर्ज किया गया, जो सीधे तौर पर 'बहुत खराब' से 'गंभीर' श्रेणी में आता है।
पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार (435), आनंद विहार (434) और आईटीओ (437) जैसे इलाकों में स्थिति सबसे ज्यादा खराब रही। वहीं उत्तर और पश्चिमी दिल्ली के रोहिणी (421), वजीरपुर (424), जहांगीरपुरी (428) और पंजाबी बाग (417) में भी हवा सांस लेने लायक नहीं रही।
दक्षिण दिल्ली में भी हालात चिंताजनक बने हुए हैं। नेहरू नगर (426), ओखला फेज-2 (416), आरके पुरम (409) और सिरीफोर्ट (399) में AQI गंभीर स्तर पर दर्ज किया गया। मध्य दिल्ली के चांदनी चौक (417) और मंडी मार्ग (347) जैसे क्षेत्रों में भी प्रदूषण Severe बना हुआ है।
हालांकि कुछ इलाकों में AQI अपेक्षाकृत कम रहा, लेकिन वह भी राहत देने वाला नहीं है। नजफगढ़ (303), आया नगर (304) और शादीपुर (308) में AQI 'बहुत खराब' से 'गंभीर' की सीमा पर दर्ज किया गया। विशेषज्ञों के अनुसार इस स्तर की हवा लंबे समय तक सांस लेने से टीबी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और हृदय रोग जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।
स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों को घर से बाहर निकलने से बचने, मास्क पहनने और सुबह की सैर टालने की सलाह दी है। साथ ही प्रशासन से प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाने की मांग भी तेज हो गई है।
दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर AQI स्थिति
|स्थान (दिल्ली)
|एजेंसी
|AQI
|श्रेणी
|अलीपुर
|DPCC
|369
|बहुत खराब
|आनंद विहार
|DPCC
|434
|गंभीर
|अशोक विहार
|DPCC
|415
|गंभीर
|आया नगर
|IMD
|304
|बहुत खराब
|बवाना
|DPCC
|373
|बहुत खराब
|बुराड़ी क्रॉसिंग
|IMD
|387
|बहुत खराब
|चांदनी चौक
|IITM
|417
|गंभीर
|CRRI मथुरा रोड
|IMD
|323
|बहुत खराब
|डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज
|DPCC
|393
|बहुत खराब
|DTU
|CPCB
|413
|गंभीर
|द्वारका सेक्टर-8
|DPCC
|417
|गंभीर
|रोहिणी
|DPCC
|421
|गंभीर
|शादिपुर
|CPCB
|308
|बहुत खराब
|सिरीफोर्ट
|CPCB
|399
|बहुत खराब
|सोनिया विहार
|DPCC
|395
|बहुत खराब
|श्री अरबिंदो मार्ग
|DPCC
|352
|बहुत खराब
|विवेक विहार
|DPCC
|435
|गंभीर
|वज़ीरपुर
|DPCC
|424
|गंभीर
|IGI एयरपोर्ट (T3)
|IMD
|327
|बहुत खराब
|IHBAS, दिलशाद गार्डन
|CPCB
|340
|बहुत खराब
|IIT दिल्ली
|IITM
|339
|बहुत खराब
|ITO
|CPCB
|437
|गंभीर
|जहांगीरपुरी
|DPCC
|428
|गंभीर
|जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम
|DPCC
|387
|बहुत खराब
|लोधी रोड (IITM)
|IITM
|338
|बहुत खराब
|लोधी रोड (IMD)
|IMD
|341
|बहुत खराब
|मेजर ध्यानचंद स्टेडियम
|—
|364
|बहुत खराब
|मंदिर मार्ग
|DPCC
|347
|बहुत खराब
|मुंडका
|DPCC
|418
|गंभीर
|नजफगढ़
|DPCC
|303
|बहुत खराब
|नरेला
|DPCC
|392
|बहुत खराब
|नेहरू नगर
|DPCC
|426
|गंभीर
|नॉर्थ कैंपस, DU
|IMD
|393
|बहुत खराब
|NSIT द्वारका
|CPCB
|372
|बहुत खराब
|ओखला फेज-2
|DPCC
|416
|गंभीर
|पटपड़गंज
|DPCC
|408
|गंभीर
|पंजाबी बाग
|DPCC
|417
|गंभीर
|पूसा (DPCC)
|DPCC
|392
|बहुत खराब
|पूसा (IMD)
|IMD
|382
|बहुत खराब
|आर. के. पुरम
|DPCC
|409
|गंभीर
दिल्ली कोहरे की वजह से बेहद कम रही दृश्यता
सुबह 8:30 बजे तक दिल्ली में दृश्यता (Visibility) बेहद कम दर्ज की गई। सफदरजंग में न्यूनतम दृश्यता मात्र 200 मीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि पालम क्षेत्र में दृश्यता 350 मीटर रही। कम दृश्यता के कारण सड़क, रेल और हवाई यातायात पर असर पड़ने की संभावना है, इसलिए लोगों को सावधानी बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी जाती है।
घने कोहरे और शीतलहर की चपेट में उत्तर भारत, दिल्ली, यूपी, हरियाणा में जनजीवन प्रभावित; इन राज्यों में रेड अलर्ट
