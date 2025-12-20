Language
    दिल्ली में कोहरे के साथ ही सांस लेना भी दुश्वार, 16 इलाकों में AQI गंभीर; 24 जगहों पर ‘बहुत खराब’

    By Kushagra Mishra Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 09:05 AM (IST)

    दिल्ली में कोहरे के साथ प्रदूषण का स्तर भी बढ़ गया है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया है। शहर के 16 इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) गंभीर श्रेण

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शनिवार की सुबह 8 बजे वायु प्रदूषण के हालात गंभीर रहे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB), दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) और IMD के आंकड़ों के अनुसार राजधानी के लगभग सभी इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 300 से ऊपर दर्ज किया गया, जो सीधे तौर पर 'बहुत खराब' से 'गंभीर' श्रेणी में आता है।

    पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार (435), आनंद विहार (434) और आईटीओ (437) जैसे इलाकों में स्थिति सबसे ज्यादा खराब रही। वहीं उत्तर और पश्चिमी दिल्ली के रोहिणी (421), वजीरपुर (424), जहांगीरपुरी (428) और पंजाबी बाग (417) में भी हवा सांस लेने लायक नहीं रही।

    दक्षिण दिल्ली में भी हालात चिंताजनक बने हुए हैं। नेहरू नगर (426), ओखला फेज-2 (416), आरके पुरम (409) और सिरीफोर्ट (399) में AQI गंभीर स्तर पर दर्ज किया गया। मध्य दिल्ली के चांदनी चौक (417) और मंडी मार्ग (347) जैसे क्षेत्रों में भी प्रदूषण Severe बना हुआ है।

    हालांकि कुछ इलाकों में AQI अपेक्षाकृत कम रहा, लेकिन वह भी राहत देने वाला नहीं है। नजफगढ़ (303), आया नगर (304) और शादीपुर (308) में AQI 'बहुत खराब' से 'गंभीर' की सीमा पर दर्ज किया गया। विशेषज्ञों के अनुसार इस स्तर की हवा लंबे समय तक सांस लेने से टीबी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और हृदय रोग जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।

    स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों को घर से बाहर निकलने से बचने, मास्क पहनने और सुबह की सैर टालने की सलाह दी है। साथ ही प्रशासन से प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाने की मांग भी तेज हो गई है।

    दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर AQI स्थिति

    स्थान (दिल्ली) एजेंसी AQI श्रेणी
    अलीपुर DPCC 369 बहुत खराब
    आनंद विहार DPCC 434 गंभीर
    अशोक विहार DPCC 415 गंभीर
    आया नगर IMD 304 बहुत खराब
    बवाना DPCC 373 बहुत खराब
    बुराड़ी क्रॉसिंग IMD 387 बहुत खराब
    चांदनी चौक IITM 417 गंभीर
    CRRI मथुरा रोड IMD 323 बहुत खराब
    डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज DPCC 393 बहुत खराब
    DTU CPCB 413 गंभीर
    द्वारका सेक्टर-8 DPCC 417 गंभीर
    रोहिणी DPCC 421 गंभीर
    शादिपुर CPCB 308 बहुत खराब
    सिरीफोर्ट CPCB 399 बहुत खराब
    सोनिया विहार DPCC 395 बहुत खराब
    श्री अरबिंदो मार्ग DPCC 352 बहुत खराब
    विवेक विहार DPCC 435 गंभीर
    वज़ीरपुर DPCC 424 गंभीर
    IGI एयरपोर्ट (T3) IMD 327 बहुत खराब
    IHBAS, दिलशाद गार्डन CPCB 340 बहुत खराब
    IIT दिल्ली IITM 339 बहुत खराब
    ITO CPCB 437 गंभीर
    जहांगीरपुरी DPCC 428 गंभीर
    जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम DPCC 387 बहुत खराब
    लोधी रोड (IITM) IITM 338 बहुत खराब
    लोधी रोड (IMD) IMD 341 बहुत खराब
    मेजर ध्यानचंद स्टेडियम 364 बहुत खराब
    मंदिर मार्ग DPCC 347 बहुत खराब
    मुंडका DPCC 418 गंभीर
    नजफगढ़ DPCC 303 बहुत खराब
    नरेला DPCC 392 बहुत खराब
    नेहरू नगर DPCC 426 गंभीर
    नॉर्थ कैंपस, DU IMD 393 बहुत खराब
    NSIT द्वारका CPCB 372 बहुत खराब
    ओखला फेज-2 DPCC 416 गंभीर
    पटपड़गंज DPCC 408 गंभीर
    पंजाबी बाग DPCC 417 गंभीर
    पूसा (DPCC) DPCC 392 बहुत खराब
    पूसा (IMD) IMD 382 बहुत खराब
    आर. के. पुरम DPCC 409 गंभीर

    दिल्ली कोहरे की वजह से बेहद कम रही दृश्यता

    सुबह 8:30 बजे तक दिल्ली में दृश्यता (Visibility) बेहद कम दर्ज की गई। सफदरजंग में न्यूनतम दृश्यता मात्र 200 मीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि पालम क्षेत्र में दृश्यता 350 मीटर रही। कम दृश्यता के कारण सड़क, रेल और हवाई यातायात पर असर पड़ने की संभावना है, इसलिए लोगों को सावधानी बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी जाती है।

