दिल्ली में मोदी मिल और सावित्री सिनेमा फ्लाईओवर का होगा विस्तार, रेखा सरकार ने तीन परियोजनाओं को दी मंजूरी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार की व्यय वित्त समिति (ईएफसी) ने लंबे समय से लंबित और महत्वपूर्ण तीन परियोजनाओं को मंगलवार काे मंजूरी दे दी। इनमें मोदी मिल फ्लाईओवर विस्तार, सावित्री सिनेमा फ्लाईओवर विस्तार के साथ साथ एमबी रोड पर 22 किलोमीटर लंबा नाले का निर्माण शामिल है। इन सभी परियोजनाओं पर लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) काम करेगा। जिन पर कुल मिलाकर 759 करोड़ से अधिक की राशि खर्च की जाएगी।

इनमें से मोदी मिल फ्लाईओवर का विस्तार करके उसे कालकाजी फ्लाईओवर से जोड़ने तथा कालकाजी फ्लाईओवर काे डबल करने पर 312.94 करोड़ और सावित्री सिनेमा फ्लाईओवर के समानांतर फ्लाईओवर बनाने पर 58.81 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इस परियोजना पर कुल 370 करोड़ की राशि की वित्तीय मंजूरी दी गई है। कुल निर्माण अवधि 30 माह निर्धारित की गई है।



इस योजना के तहत मोदी मिल फ्लाईओव विस्तार कर कालकाजी मंदिर फ्लाईओवर तक 1,140 मीटर लंबा तीन-लेन कैरिजवे बनाया जाएगा। कालकाजी मंदिर फ्लाईओवर काे डबल करने के लिए 870 मीटर लंबा तीन-लेन कैरिजवे बनेगा। वहीं सावित्री सिनेमा हाफ फ्लाईओवर की लंबाई 435 मीटर होगी, जिसमें तीन-लेन कैरिजवे का प्रविधान है। परियोजना के पूरा होने के बाद कैप्टन गौर मार्ग–आउटर रिंग रोड और आउटर रिंग रोड–जीके-दो रोड जैसे प्रमुख चौराहों पर यातायात जाम की समस्या समाप्त होगी।

मोदी मिल और सावित्री सिनेमा के पास क्या है समस्या अभी सावित्री सिनेमा के सामने मोदी मिल से आइआइटी की तरफ जाने के लिए सिंगल फ्लाईओवर है, इसे 2001 में 1.5 किमी लंबा बनाया गया था, मगर आइआइटी की तरफ से मोदी मिल की तरफ आने के लिए फ्लाईओवर नहीं है। इस प्वाइंट पर भयंकर जाम लगता है लोग कई बार काफी देर तक लोग जाम में फंसे रहते हैं। यहां पर फ्लाईओवर बनाने की पिछले 15 साल से मांग उठ रही है। पूर्व की सरकार ने कुछ प्रयास किया था मगर सफलता नहीं मिल सकी थी।

इसी तरह कालकाजी मंदिर के सामने बने मोदी मिल से नेहरू प्लेस जाने के लिए सिंगल फ्लाईओवर है, मगर नेहरू प्लेस से माेदी मिल आने वाले लोग इस प्वाइंट पर सुबह व शाम को जाम में फंसते हैं। कालकाजी से मोदी मिल फ्लाईअोवर आपस में जुड़ने से चित्तरंजन पार्क, ग्रेटर कैलाश, चिराग दिल्ली, कालकाजी और नेहरू प्लेस जैसे इलाकों में यातायात सुगम हो सकेगा।

एमबी रोड नाले के लिए 387 करोड़ कही मंजूरी दक्षिणी दिल्ली में एमबी (महरौली-बदरपुर ) रोड और आसपास के इलाकों में जलभराव की समस्या को देखते हुए दिल्ली सरकार ने यहां बड़े नाले का पुर्नविकास विकास करने की फैसला लिया है। इस योजना के तहत महरौली के पास लाडो सराय से पुलप्रहलादपुर के बीच 11 किमी लंबी सड़क के दोनों ओर बने नाले का पुनर्विकास होगा। प्रस्तावित नाले की कुल लंबाई 22.76 किलोमीटर होगी।

नाले का निर्माण प्री-कास्ट आरसीसी बाक्स तकनीक से किया जाएगा। जिसमें आरसीसी बाक्स पहले ही तैयार कर लिए जाते हैं। इससे काम जल्द पूरा हो सकेगा। इस परियोजना की कुल लागत 387.84 करोड़ है। इसका काम पूरा होने में करीब ढाई साल का समय लगेगा। नाले के पुनर्विकास के लिए समिति ने 387 करोड़ रुपये खर्च करने की मंजूरी दी है।