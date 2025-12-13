स्मॉग की मोटी चादर में लिपटी राजधानी, IGI एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी; यात्रियों से क्या कहा?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-NCR एक बार फिर स्मॉग की मोटी चादर में लिपट गया। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के सुबह 8 बजे के डेटा के मुताबिक, दिल्ली का एवरेज AQI 390 तक पहुंच गया, जो "बहुत खराब" कैटेगरी में आता है। हालांकि, कई इलाकों में एयर क्वालिटी "गंभीर" लेवल पर पहुंच गई। इसे देखते हुए, दिल्ली के IGI एयरपोर्ट ने एक एडवाइजरी जारी की है।