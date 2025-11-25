Language
    इथियोपिया की ज्वालामुखी से उठे गुब्बार का असर, दिल्ली एयरपोर्ट से 15 से अधिक उड़ानें रद; एडवाइजरी जारी

    By Sonu Suman Edited By: Sonu Suman
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 03:33 PM (IST)

    इथियोपिया में ज्वालामुखी फटने से उठी राख के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ानों का संचालन प्रभावित हुआ है। कई अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। एयरलाइंस ने यात्रियों को रिफंड और रीशेड्यूलिंग का विकल्प दिया है। डीजीसीए ने सुरक्षा के मद्देनजर एडवाइजरी जारी की है।

    इथियोपिया में हायली गुब्बी ज्वालामुखी के फटने से उठे राख के बादल हवाई यातायात में बाधा बनते जा रहे हैं।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। इथियोपिया में हायली गुब्बी ज्वालामुखी के फटने से उठे राख के बादल हवाई यातायात में बाधा बनते जा रहे हैं। भारत पर इसके असर की बात करें तो नई दिल्ली सहित देश के कई एयरपोर्ट से पश्चिम दिशा की ओर संचालित होने वाली उड़ानें या तो रद की जा रही हैं या फिर इनके मार्ग के परिवर्तन की तैयारी चल रही है।

    आइजीआई एयरपोर्ट की बात करें तो यहां इसका असर सबसे ज्यादा पड़ा है। यहां से यूरोप, मध्य पूर्व सहित एशिया की उड़ानों पर ब्रेक लग गया। सोमवार से अभी तक यहां सात अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को रद किया जा चुका है। करीब एक दर्जन उड़ानें विलंबित हुई हैं। दुबई, जेद्दा, हेलसिंकी, काबुल और फ्रैंकफर्ट की उड़ानों में दो से चार घंटे की देरी दर्ज की गई। आइजीआई एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या बढ़ गई है, और कई लोग वैकल्पिक उड़ानों का इंतजार कर रहे हैं।

    उड़ानों की आवाजाही पर पड़ रहे असर को देखते हुए एअर इंडिया ने जानकारी दी है कि नई दिल्ली सहित देश के तमाम एयरपोर्ट से 24-25 नवंबर को कुल 13 उड़ानें रद की गई हैं। अकासा एयर, इंडिगो और केएलएम ने भी कई उड़ानों को रद कर दिया।

    ज्वालामुखी राख के खतरे के बीच तमाम भारतीय एयरलाइंस की एडवाइजरी

    • एअर इंडिया: हमने प्रभावित क्षेत्रों से गुजरने वाले विमानों पर सावधानीपूर्वक जांच शुरू की है। 11-13 फ्लाइट्स रद्द की गई हैं। यात्रियों को फुल रिफंड या रीशेड्यूलिंग का विकल्प मिलेगा।
    • इंडिगो: कुछ अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को रद या डिले किया गया है। राख बादल से बचाव के लिए उड़ानों में बदलाव। यात्रियों से धैर्य रखने और स्टेटस चेक करने की अपील।
    • केएलएम : एम्स्टर्डम रूट पर केएल 871 रद। यूरोपीय रेगुलेटर्स के साथ मिलकर रूट्स एडजस्ट। रिफंड या रीबुकिंग उपलब्ध।
    • डीजीसीए की सामान्य एडवाइजरी: एयरलाइंस राख वाले क्षेत्रों से 100 किमी दूर रहें। विमान इंजन और सिस्टम्स की जांच अनिवार्य। यात्रियों को 24 घंटे पहले सूचना दें।