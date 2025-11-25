इथियोपिया की ज्वालामुखी से उठे गुब्बार का असर, दिल्ली एयरपोर्ट से 15 से अधिक उड़ानें रद; एडवाइजरी जारी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। इथियोपिया में हायली गुब्बी ज्वालामुखी के फटने से उठे राख के बादल हवाई यातायात में बाधा बनते जा रहे हैं। भारत पर इसके असर की बात करें तो नई दिल्ली सहित देश के कई एयरपोर्ट से पश्चिम दिशा की ओर संचालित होने वाली उड़ानें या तो रद की जा रही हैं या फिर इनके मार्ग के परिवर्तन की तैयारी चल रही है।

आइजीआई एयरपोर्ट की बात करें तो यहां इसका असर सबसे ज्यादा पड़ा है। यहां से यूरोप, मध्य पूर्व सहित एशिया की उड़ानों पर ब्रेक लग गया। सोमवार से अभी तक यहां सात अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को रद किया जा चुका है। करीब एक दर्जन उड़ानें विलंबित हुई हैं। दुबई, जेद्दा, हेलसिंकी, काबुल और फ्रैंकफर्ट की उड़ानों में दो से चार घंटे की देरी दर्ज की गई। आइजीआई एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या बढ़ गई है, और कई लोग वैकल्पिक उड़ानों का इंतजार कर रहे हैं।

उड़ानों की आवाजाही पर पड़ रहे असर को देखते हुए एअर इंडिया ने जानकारी दी है कि नई दिल्ली सहित देश के तमाम एयरपोर्ट से 24-25 नवंबर को कुल 13 उड़ानें रद की गई हैं। अकासा एयर, इंडिगो और केएलएम ने भी कई उड़ानों को रद कर दिया।