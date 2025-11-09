दिल्ली एयरपोर्ट पर तकनीकी खराबी, 75 फीसदी उड़ानें हुईं प्रभावित

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आइजीआइ) एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) में आई तकनीकी खराबी शुक्रवार देर शाम ठीक हो गई, लेकिन एयरपोर्ट का परिचालन सामान्य होने में अभी समय लगेगा। शुक्रवार आधी रात से शनिवार शाम तक 75 फीसदी प्रस्थान करने वाली उड़ानें देरी से आईं। आगमन वाली उड़ानों में सुधार दिख रहा है, लेकिन यहां भी करीब एक चौथाई उड़ानें देरी से उतरीं। विशेषज्ञों का कहना है कि हवाई यातायात पूरी तरह से सामान्य होने में अभी समय लगेगा।

गौरतलब है कि आइजीआइ एयरपोर्ट से रोजाना करीब 1500 उड़ानें संचालित होती हैं, जिनमें आधी आगमन वाली और आधी प्रस्थान वाली होती हैं। यह समस्या ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम (एएमएसएस) में आई खराबी के कारण हुई, जिससे स्वचालित संदेश प्रवाह रुक गया। शुक्रवार आधी रात के बाद हवाई यातायात में सुधार हुआ, लेकिन देरी जारी रही। प्रस्थान करने वाली उड़ानों में आधे से एक घंटे की देरी हुई।

हालांकि, कुछ अपवाद भी रहे, जहां उड़ानें समय पर रवाना हुईं। सुबह 4:30 बजे के बाद स्थिति में सुधार हुआ, लेकिन उसके बाद उड़ानों का आवागमन कम हो गया। शनिवार सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच, जब प्रस्थान की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, शेड्यूल फिर से बिगड़ने लगा। दोपहर 2 बजे के बाद, शेड्यूल पर फिर से दबाव बढ़ने लगा। शाम 7 बजे तक, प्रस्थान करने वाली 75 प्रतिशत उड़ानें देरी से चल रही थीं।

औसत देरी लगभग 23 मिनट की थी। यह शनिवार की तुलना में काफ़ी कम है, लेकिन अभी भी सुधार की काफ़ी गुंजाइश है। ज़्यादातर उड़ानें समय पर पहुँचीं। शनिवार को प्रस्थान की तुलना में आगमन समय में काफ़ी सुधार हुआ।

दिल्ली से विभिन्न गंतव्यों के लिए आने वाली ज़्यादातर उड़ानें समय पर पहुँचीं। शुक्रवार आधी रात से शनिवार शाम 7 बजे के बीच आने वाली सभी उड़ानों में से केवल 27 प्रतिशत ही देरी से चल रही थीं। सौभाग्य से, औसत आगमन में केवल पाँच मिनट की देरी हुई, जो संतोषजनक है।

पीटीआई के अनुसार, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि एएमएसएस शनिवार दोपहर तक पूरी तरह से चालू हो गया था और इस समस्या के कारण कोई भी उड़ान रद्द नहीं हुई। नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने अधिकारियों को तकनीकी समस्या के कारणों का विस्तार से विश्लेषण करने और एटीसी संचालन को मज़बूत करने के लिए अतिरिक्त या बैकअप सर्वर सहित सिस्टम में और सुधार करने का निर्देश दिया है।