Photos: इंडिगो फ्लाइट्स रद होने से यात्री बेबस, देशभर के एयरपोर्ट पर यात्रियों की लंबी कतार; टूटा सब्र का बांध

टर्मिनल-1 पर स्थिति और अधिक बिगड़ गई, जहां इंडिगो के काउंटर के बाहर यात्रियों की भारी भीड़ जुट गई। गुस्साए यात्रियों ने “इंडिगो हाय-हाय” के नारे लगाए और एयरलाइन पर समय पर सूचना न देने का आरोप लगाया। सभी फोटो: ध्रुव कुमार

एयरलाइन टिकट काउंटरों पर लंबी कतारें लगी रहीं और कई यात्री घंटों से समाधान की प्रतीक्षा करते नजर आए। कोलकाता की यात्री देविका मित्तल ने बताया कि उनकी फ्लाइट अचानक रद्द कर दी गई और अब उन्हें कोई विकल्प नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा, “मेरी फ्लाइट रद कर दी गई है। ना रिफंड मिल रहा, न अगली फ्लाइट का कोई भरोसा है।

हम लोग इधर-उधर भटक रहे हैं।” इसी तरह, यात्री तरुण चंद्र की सुबह 5 बजे की उड़ान भी रद्द हो गई। उनका कहना था कि एयरलाइन न तो ठीक से जानकारी दे रही है और न ही समाधान। कुछ यात्रियों ने बताया कि उन्हें आखिरी समय पर बेहद महंगे टिकट खरीदने पड़े। एक यात्री ने बताया कि मुंबई का टिकट आज 49,702 रुपये में मिल रहा था। लोगों का कहना है कि एयरलाइन स्थिति को समझने और यात्रियों की मदद करने को तैयार नहीं है।

बार-बार उड़ानें रद्द होने से यात्रियों में नाराज़गी और तनाव बढ़ता जा रहा है। यात्रियों ने मांग की है कि एयरलाइंस पारदर्शिता बरतें और उचित मुआवजा तथा तत्काल व्यवस्था उपलब्ध कराएं। कोलकाता: इंडिगो उड़ान रद्द होने के बीच यात्री अपना सामान लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहर इंतज़ार करते हुए, शुक्रवार, 5 दिसंबर 2025। PTI बेंगलुरु: केंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बोर्डिंग गेट पर यात्री अपनी इंडिगो उड़ान के बारे में जानकारी लेते हुए, शुक्रवार, 5 दिसंबर 2025। पायलट रोस्टरिंग से जुड़ी समस्याओं के चलते इंडिगो का संचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ और शुक्रवार को 400 से अधिक उड़ानें रद्द हुईं, जिसके कारण कई यात्री तीन दिनों से फंसे हुए हैं। PTI