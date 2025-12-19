दिल्ली एयरपोर्ट पर कोहरे का कहर, 160 फ्लाइट्स कैंसिल; CAT 3 प्रोटोकॉल लागू

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। शुक्रवार को घने कोहरे के कारण देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह प्रभावित हुआ। आधी रात से ही पूरे एयरपोर्ट के रनवे पर कोहरे की मोटी चादर छा गई। सुबह करीब 9 बजे ऐसा लगा कि स्थिति सुधर रही है, लेकिन एयरपोर्ट के आसपास विजिबिलिटी में खास सुधार नहीं हुआ। जब तक यह रिपोर्ट लिखी गई, तब तक लगभग 160 फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी थीं, जिनमें चार इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी शामिल थीं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

देरी वाली फ्लाइट्स की बात करें तो सभी फ्लाइट्स में से 84 प्रतिशत फ्लाइट्स लेट थीं। औसत देरी लगभग 45 मिनट थी। आने वाली फ्लाइट्स भी काफी प्रभावित हुईं, लगभग आधी आने वाली फ्लाइट्स लेट थीं। हालांकि, आने वाली फ्लाइट्स में औसत देरी सिर्फ़ 15 मिनट थी।

दिन के ज्यादातर समय CAT 3 प्रोटोकॉल लागू आधी रात से दोपहर 2 बजे तक, कम विजिबिलिटी के कारण एयरपोर्ट पर CAT 3 प्रोटोकॉल लागू रहा। हालांकि, इसका फ़ायदा सिर्फ़ CAT 3 प्रक्रियाओं में ट्रेंड पायलट ही उठा पाए। जो ट्रेंड नहीं थे, उन्हें विजिबिलिटी बेहतर होने का इंतजार करना पड़ा। नतीजतन, इन फ्लाइट्स के यात्रियों को देरी का सामना करना पड़ा। देरी से परेशान यात्रियों ने पूरे दिन सोशल मीडिया पर अपनी निराशा जाहिर की।

हालांकि, विभिन्न एयरलाइंस और IGI एयरपोर्ट की ऑपरेटिंग एजेंसी DIAL ने यात्रियों से एयरपोर्ट जाने से पहले फ्लाइट शेड्यूल चेक करने की सलाह जारी की थी, लेकिन कई यात्रियों को एयरपोर्ट पहुंचने, चेक-इन करने और बोर्डिंग शुरू होने से ठीक पहले भी देरी का सामना करना पड़ा। देरी वाली फ्लाइट्स के यात्रियों को अपनी कनेक्टिंग फ्लाइट्स छूटने की चिंता सता रही थी।

फॉलो-मी गाड़ियों ने रास्ता दिखाया आधी रात से सुबह 9 बजे तक एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी बहुत खराब थी। खासकर रनवे पर कई जगहों पर विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम थी। सुबह से लेकर करीब 8 बजे तक, और फिर 11 बजे से 1 बजे के बीच, एयरपोर्ट के आसपास ऐसी स्थिति थी कि फॉलो-मी गाड़ियों को एयरक्राफ्ट को टैक्सीवे से रनवे तक और इसके विपरीत रास्ता दिखाना पड़ा।

फॉलो-मी गाड़ी आगे-आगे चलती थी और उसके पीछे एयरक्राफ्ट। स्थिति इतनी खराब थी कि एयरपोर्ट के रनवे के आसपास बड़ी संख्या में फॉलो-मी गाड़ियां खड़ी थीं। सुबह से 9 बजे तक स्थिति इतनी खराब थी कि पार्किंग बे में एयरक्राफ्ट के लिए भी जगह नहीं थी।

CAT III सुविधाओं के बावजूद ऐसी स्थिति क्यों? CAT III फ़ीचर रनवे पर 50 मीटर जितनी कम विज़िबिलिटी में भी ऑटोमैटिक लैंडिंग की सुविधा देता है, लेकिन यह सभी समस्याओं का पूरा समाधान नहीं है। घने कोहरे में, सुरक्षा के लिए विमानों के बीच ज्यादा दूरी बनाए रखनी पड़ती है।

सामान्य परिस्थितियों में जहां हर दो से तीन मिनट में लैंडिंग हो सकती है, वहीं CAT III के साथ इसमें 5-10 मिनट या उससे भी ज़्यादा समय लगता है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि CAT III ऑपरेशन के लिए खास एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट, स्पेशल पायलट ट्रेनिंग और एयरलाइन की मंजूरी की जरूरत होती है।