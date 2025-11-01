Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली बना दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर, CPCB की चौंकाने वाली रिपोर्ट आई सामने

    By Sanjeev Gupta Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 11:47 PM (IST)

    दिल्ली केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि शहर में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) बहुत खराब स्तर पर है, जिससे निवासियों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। CPCB ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता पर बल दिया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    शनिवार को दिल्ली की वायु गुणवत्ता में गिरावट दर्ज की गई, जो "गंभीर" श्रेणी में पहुंच गई। 

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। शुक्रवार के मुकाबले शनिवार को वायु गुणवत्ता फिर बिगड़ गई। लगभग शांत हवा के कारण सुबह से रात तक एक्यूआई का स्तर बढ़ता गया। स्विस ऐप आईक्यू एयर के अनुसार, शनिवार को दिल्ली की वायु गुणवत्ता "गंभीर" श्रेणी में दर्ज की गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक दिल्ली का एक्यूआई 491 रहा, जो देश ही नहीं, बल्कि दुनिया के प्रमुख शहरों में सबसे अधिक है। आईक्यू एयर के अनुसार, रात 10:30 बजे डिफेंस कॉलोनी का एक्यूआई 678, आनंद विहार का 666, आरके पुरम का 569, सिरी फोर्ट का 553, पंजाबी बाग का 390 और द्वारका सेक्टर 8 का 563 दर्ज किया गया।

    दूसरी ओर, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, शाम 4 बजे शहर का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 303 रहा, जो वायु गुणवत्ता में उल्लेखनीय गिरावट दर्शाता है।

    सीपीसीबी के समीर ऐप के आंकड़ों के अनुसार, वज़ीरपुर में शहर का सबसे ज़्यादा प्रदूषण स्तर दर्ज किया गया, जहाँ एक्यूआई 383 रहा, जो "बेहद खराब" श्रेणी में आता है।

    राष्ट्रीय राजधानी के 38 निगरानी केंद्रों में से 26 ने वायु गुणवत्ता को "बेहद खराब" श्रेणी (300 से ऊपर) में दर्ज किया, जबकि शेष "खराब" श्रेणी (300 से नीचे) में रहे।

    मौसम की बात करें तो शनिवार को आसमान लगभग साफ़ रहा। अधिकतम तापमान सामान्य से 0.5 डिग्री कम 30.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 3.3 डिग्री अधिक 19.4 डिग्री सेल्सियस रहा।

    आर्द्रता का स्तर 98 से 53 प्रतिशत के बीच रहा। बदलते मौसम में एक नया रुझान देखने को मिल रहा है। दिन ठंडे हो रहे हैं और अधिकतम तापमान गिर रहा है, जबकि रातें गर्म हो रही हैं और न्यूनतम तापमान बढ़ रहा है।

    मौसम विभाग ने रविवार सुबह हल्का कोहरा रहने का अनुमान जताया है। कुछ जगहों पर मध्यम कोहरा भी देखने को मिल सकता है। दिन में आसमान साफ रहेगा। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 31 और 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है।