दिल्ली में हवा की गुणवत्ता फिर हुई खराब, AQI 400 के पार; मौसम का दूसरा सबसे खराब दिन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी की सांसें एक बार फिर दूषित हवा में फंस गई हैं। रविवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 370 दर्ज किया गया, जो 'बहुत खराब' श्रेणी की ऊपरी सीमा पर है और 'गंभीर' स्तर से महज एक कदम दूर। यह इस मौसम का दूसरा सबसे खराब दिन रहा, जब 30 अक्टूबर को AQI 373 था। लगातार चौथे दिन 'बहुत खराब' श्रेणी में रहने वाली दिल्ली की हवा ने चिंता बढ़ा दी है।

सुबह 'खतरनाक', शाम 'खराब'स्विस एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग एप IQAir के अनुसार, सुबह 10 बजे दिल्ली का AQI 565 तक पहुंच गया, जो 'खतरनाक' श्रेणी में आता है। कोहरे की मोटी चादर और ठंड के बीच यह स्तर स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा माना जाता है। हालांकि, दोपहर में धूप खिलने और हवा की गति बढ़ने से प्रदूषक कणों का विसर्जन तेज हुआ। शाम 4 बजे AQI 174 ('मध्यम') तक गिर गया और रात 9 बजे 260 ('खराब') पर पहुंच गया।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने सुबह 10 बजे AQI 391 ('बहुत खराब') दर्ज किया। शाम 4 बजे यह 370 और शाम 5 बजे 365 पर आ गया। भले ही श्रेणी 'बहुत खराब' ही रही, लेकिन अंकों में गिरावट राहत की एक छोटी सी किरण जरूर दिखाई।