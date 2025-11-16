Language
    Delhi Pollution: दिल्ली की हवा अब भी जहरीली, AQI लगातार तीसरे दिन 'बेहद खराब' श्रेणी में; लेटेस्ट अपडेट

    By Sanjeev Gupta Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 10:00 PM (IST)

    केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, दिल्ली की वायु गुणवत्ता लगातार तीसरे दिन 'बहुत खराब' श्रेणी में रही, जिसका समग्र एक्यूआई 377 दर्ज किया गया। निगरानी केंद्रों ने जहरीली हवा दर्ज की, जिसमें बवाना में एक्यूआई सर्वाधिक 436 रहा। हवा में पीएम 10 और पीएम 2.5 जैसे सूक्ष्म कण प्रमुख प्रदूषक बने रहे। अगले छह दिन हवा की गुणवत्ता और खराब होने की आशंका है।

    दिल्ली की वायु गुणवत्ता लगातार तीसरे दिन बेहद खराब।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा जारी शाम चार बजे जारी एयर क्वालिटी बुलेटिन के अनुसार रविवार को लगातार तीसरे दिन दिल्ली की वायु गुणवत्ता ''बहुत खराब'' श्रेणी में रिकॉर्ड की गई। शहर का समग्र एक्यूआई 377 दर्ज हुआ।

    इस राहत के बावजूद, राष्ट्रीय राजधानी के निगरानी केंद्रों ने जहरीली हवा दर्ज करना जारी रखा। शुक्रवार को निगरानी में रखे गए 39 में से 13 केंद्र ''गंभीर'' श्रेणी में, 24 ''बहुत खराब'' और दो ''खराब'' श्रेणी में रहे। सीपीसीबी के समीर एप के अनुसार, बवाना में एक्यूआई सर्वाधिक 436 दर्ज किया गया।

    इसके अलावा डीटीयू में 435, वजीरपुर में 433, विवेक विहार में 424 और रोहिणी में 421 यह रिकॉर्ड हुआ। हवा में मौजूद सूक्ष्म कण पीएम 10 और पीएम 2.5, जो क्रमशः दस माइक्रोमीटर और 2.5 माइक्रोमीटर के कण होते हैं - प्रमुख प्रदूषक बने रहे।

    सीपीसीबी के अनुसार 439 एक्यूआई के साथ बहादुरगढ़ देश भर में प्रदूषण के मामले में पहले, 421 एक्यूआई के साथ नोएडा दूसरे, 419 एक्यूआई के साथ गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा तीसरे जबकि 377 एक्यूआई के साथ दिल्ली चौथे नंबर पर रही। वहीं स्विस एप आईक्यू एयर के मुताबिक सुबह 10 बजे राजधानी का एक्यूआइ 493 यानी ''गंभीर'' श्रेणी में दर्ज किया गया था, जो शाम चार बजे 189 यानी 'मध्यम' श्रेणी में और रात साढ़े नौ बजे 275 यानी 'खराब' श्रेणी में पहुंच गया।

    इस बीच आइआइटीएम पुणे के डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (डीएसएस) के अनुसार रविवार को दिल्ली के वायु प्रदूषण में पराली जलाने का योगदान 14.5 प्रतिशत रहा। जबकि परिवहन उत्सर्जन 17.3 प्रतिशत रहा, जो सभी स्रोतों में सबसे अधिक है।

    केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत वायु गुणवत्ता निगरानी चेतावनी प्रणाली के अनुसार अगले छह दिन दिल्ली की हवा ''गंभीर'' से ''बहुत खराब'' श्रेणी में ही रहेगी। सोमवार को भी एक्यूआइ 400 से ऊपर जा सकता है क्योंकि सुबह मध्यम श्रेणी का कोहरा और हवा की रफ्तार भी 10 किमी प्रति घंटे से कम ही रहने का पूर्वानुमान है।