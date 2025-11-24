Language
    Delhi Pollution: दिल्ली में प्रदूषण का कहर, हवा की गुणवत्ता रही 'बेहद खराब'; फिलहाल सुधार के आसार नहीं

    By Sanjeev Gupta Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 10:28 PM (IST)

    दिल्ली में वायु गुणवत्ता सोमवार को भी 'बहुत खराब' श्रेणी में रही, औसत AQI 382 दर्ज किया गया। कई इलाकों में यह 400 से ऊपर रहा। आईआईटीएम पुणे के अनुसार, वाहनों का उत्सर्जन प्रदूषण का मुख्य कारण है, जिसका योगदान 21.6% है। मौसम में बदलाव की संभावना नहीं है, जिससे तत्काल राहत की उम्मीद कम है। वायु गुणवत्ता अगले सप्ताह तक 'बहुत खराब' श्रेणी में रहने का अनुमान है।

    प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए पानी का छिड़काव।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। राजधानी की वायु गुणवत्ता में सोमवार को भी कोई सुधार नहीं हुआ। लगातार 11 वें दिन भी यह 'बहुत खराब' श्रेणी में बरकरार रही। हाल फिलहाल सप्ताह भर तक इसमें कमी आने की भी संभावना नहीं लग रही।

    केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार दिल्ली का औसत एक्यूआइ सोमवार को 382 यानी ''बहुत खराब'' श्रेणी में दर्ज किया गया जबकि 15 इलाकों में 400 से ज्यादा यानी ''बहुत खराब'' श्रेणी रीडिंग दर्ज की गई। इनमें आइटीओ, पंजाबी बाग, पटपड़गंज, अशोक विहार, सोनिया विहार, रोहिणी, विवेक विहार, नरेला व बवाना सहित अन्य स्टेशन शामिल थे।

    वहीं स्विस एप आइक्यू एयर के मुताबिक सुबह नौ बजे दिल्ली का एक्यूआई 418 यानी 'गंभीर' श्रेणी में दर्ज किया गया था, जो रात नौ बजे 346 यानी ''बहुत खराब'' श्रेणी में दर्ज किया गया।

    आइआइटीएम पुणे के डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (डीएसएस) के मुताबिक सोमवार को दिल्ली के प्रदूषण में वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन का योगदान 21.6 प्रतिशत था, जिससे यह सबसे बड़ा प्रदूषक स्रोत बन गया। पराली जलाने का योगदान 1.8 प्रतिशत था।
    मंगलवार के लिए, इनका योगदान क्रमशः 21 प्रतिशत और 1.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है। रविवार को उपग्रह चित्रों में पंजाब में तीन, हरियाणा में एक और उत्तर प्रदेश में 522 खेतों में आग लगने की घटनाएं दर्ज की गईं।

    दिल्ली को अभी सप्ताह भर तक खराब हवा से राहत मिलने के आसार नहीं है। दरअसल, दिल्ली के मौसम पर फिलहाल किसी बड़ी मौसमी घटना का असर देखने को नहीं मिलेगा। इसके चलते हवा की गति आमतौर पर दस किमी प्रति घंटे से नीचे ही रहने की संभावना है।

    इस समय दिल्ली की हवा में प्रदूषण का जो स्तर है, उससे वर्षा या तेज हवा ही पूरी तरह से राहत दे सकती है। अभी इसकी संभावना नहीं है। वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली का भी अनुमान है कि सप्ताह भर दिल्ली की वायु गुणवत्ता ''बहुत खराब'' श्रेणी में ही रहेगी।

    दूसरी तरफ मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से दो डिग्री कम 9.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य से 0.6 डिग्री कम 26.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा में नमी का स्तर 100 से 46 प्रतिशत दर्ज हुआ।

    मंगलवार के लिए मौसम विभाग ने हल्के से मध्यम श्रेधी के कोहरे का पूर्वानुमान लगाया है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 24 डिग्री सेल्सियस और नौ डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। दिन में आसमान साफ रहेगा, धूप भी निकली रहेगी।

    सोमवार को इन इलाकों की हवा रही सबसे खराब

    क्षेत्र AQI
    रोहिणी 436
    जहाँगीरपुरी 434
    विवेक विहार 426
    आनंद विहार 426
    डीटीयू 425
    मुंडका 422
    वजीरपुर 431
    अशोक विहार 417
    नरेला 414
    पंजाबी बाग 411