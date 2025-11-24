Delhi Pollution: दिल्ली में प्रदूषण का कहर, हवा की गुणवत्ता रही 'बेहद खराब'; फिलहाल सुधार के आसार नहीं

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। राजधानी की वायु गुणवत्ता में सोमवार को भी कोई सुधार नहीं हुआ। लगातार 11 वें दिन भी यह 'बहुत खराब' श्रेणी में बरकरार रही। हाल फिलहाल सप्ताह भर तक इसमें कमी आने की भी संभावना नहीं लग रही।



केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार दिल्ली का औसत एक्यूआइ सोमवार को 382 यानी ''बहुत खराब'' श्रेणी में दर्ज किया गया जबकि 15 इलाकों में 400 से ज्यादा यानी ''बहुत खराब'' श्रेणी रीडिंग दर्ज की गई। इनमें आइटीओ, पंजाबी बाग, पटपड़गंज, अशोक विहार, सोनिया विहार, रोहिणी, विवेक विहार, नरेला व बवाना सहित अन्य स्टेशन शामिल थे।



वहीं स्विस एप आइक्यू एयर के मुताबिक सुबह नौ बजे दिल्ली का एक्यूआई 418 यानी 'गंभीर' श्रेणी में दर्ज किया गया था, जो रात नौ बजे 346 यानी ''बहुत खराब'' श्रेणी में दर्ज किया गया।



आइआइटीएम पुणे के डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (डीएसएस) के मुताबिक सोमवार को दिल्ली के प्रदूषण में वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन का योगदान 21.6 प्रतिशत था, जिससे यह सबसे बड़ा प्रदूषक स्रोत बन गया। पराली जलाने का योगदान 1.8 प्रतिशत था।

मंगलवार के लिए, इनका योगदान क्रमशः 21 प्रतिशत और 1.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है। रविवार को उपग्रह चित्रों में पंजाब में तीन, हरियाणा में एक और उत्तर प्रदेश में 522 खेतों में आग लगने की घटनाएं दर्ज की गईं।



दिल्ली को अभी सप्ताह भर तक खराब हवा से राहत मिलने के आसार नहीं है। दरअसल, दिल्ली के मौसम पर फिलहाल किसी बड़ी मौसमी घटना का असर देखने को नहीं मिलेगा। इसके चलते हवा की गति आमतौर पर दस किमी प्रति घंटे से नीचे ही रहने की संभावना है।