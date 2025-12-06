Language
    Delhi Pollution: 'बेहद खराब' श्रेणी में बनी हुई है दिल्ली की हवा, मुंडका रहा सबसे प्रदूषित इलाका

    By Santosh Kumar Singh Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 10:32 PM (IST)

    दिल्ली की हवा शनिवार को भी 'बहुत खराब' श्रेणी में रही, जिसका वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 333 दर्ज किया गया। मुंडका सबसे अधिक प्रदूषित क्षेत्र रहा। ...और पढ़ें

    दिल्ली की हवा शनिवार को भी बहुत खराब श्रेणी में रही।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली की हवा शनिवार को भी बहुत खराब श्रेणी में रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 333 पर पहुंच गया जो 'बहुत खराब' श्रेणी में है। रविवार को हवा चलने से इसमें कुछ कमी आने का अनुमान है।

    सीपीसीबी के समीर एप के आंकड़ों के अनुसार मुंडका सबसे अधिक प्रदूषण रहा। रात नौ बजे के आंकड़ों के अनुसार यहां एक्यूआई सबसे खराब 382 दर्ज किया गया। दिल्ली के 40 निगरानी केंद्रों में से 30 में बहुत खराब श्रेणी में वायु गुणवत्ता दर्ज हुई। शेष 10 ने खराब वायु गुणवत्ता दर्ज की। बहुत खराब वायु गुणवत्ता दर्ज करने वाले स्टेशनों में मुंडका के साथ ही आरके पुरम, पंजाबी बाग, चांदनी चौक, रोहिणी, विवेक विहार, बवाना, वजीरपुर, आनंद विहार, अशोक विहार और सोनिया विहार शामिल हैं।

    आइआइटीएम-पुणे के डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (डीएसएस) के अनुसार, प्रदूषण में वाहनों से होने वाले उत्सर्जन का स्थानीय स्तर पर सबसे बड़ा योगदान 14.8 प्रतिशत रहा। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक इकाइयों का योगदान 7.3 प्रतिशत रहा। आवासीय स्रोतों से 3.6 प्रतिशत, निर्माण धूल से 2 प्रतिशत हुआ।

    वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) – दिसंबर 2025
    तारीख AQI श्रेणी
    30 नवंबर 2025 279 खराब
    1 दिसंबर 2025 304 बेहद खराब
    2 दिसंबर 2025 372 गंभीर
    3 दिसंबर 2025 342 गंभीर
    4 दिसंबर 2025 304 बेहद खराब
    5 दिसंबर 2025 327 गंभीर