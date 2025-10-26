 दिल्ली में 'गंभीर' हो गया आनंद विहार का AQI, दो दिन की फौरी राहत के बाद हवा फिर हो गई 'बहुत खराब'

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दो दिन की आंशिक राहत के आद रविवार को दिल्ली की हवा फिर से 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंच गई। शाम चार बजे 24 घंटे का औसत एक्यूआई 321 दर्ज किया गया।

आनंद विहार दिल्ली का सर्वाधिक प्रदूषित इलाका रहा, जहां का एक्यूआई 429 यानी 'गंभीर' श्रेणी में दर्ज किया गया। अभी अगले कई दिन वायु गुणवत्ता की स्थिति 'खराब' से 'बहुत खराब' श्रेणी में ही बने रहने के आसार हैं।



केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) का एयर क्वालिटी बुलेटिन तो रविवार को रात नौ बजे तक भी जारी नहीं हुआ। न ही सीपीसीबी की तरफ से तकनीकी खराबी या किसी अन्य कारण की जानकारी दी गई।