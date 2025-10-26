Language
     दिल्ली में 'गंभीर' हो गया आनंद विहार का AQI, दो दिन की फौरी राहत के बाद हवा फिर हो गई 'बहुत खराब'

    By Sanjeev Gupta Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 09:28 PM (IST)

    दिल्ली में दो दिन की राहत के बाद प्रदूषण फिर बढ़ गया है। रविवार को वायु गुणवत्ता 'बहुत खराब' श्रेणी में दर्ज की गई, जिसका औसत एक्यूआइ 321 रहा। आनंद विहार सबसे प्रदूषित इलाका रहा। अगले कुछ दिनों तक हवा की गुणवत्ता खराब रहने की आशंका है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का बुलेटिन भी देर से जारी हुआ। परिवहन उत्सर्जन का भी प्रदूषण में योगदान रहा।

    दिल्ली में हवा की गुणवत्ता फिर से बहुत खराब श्रेणी में पहुंची।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दो दिन की आंशिक राहत के आद रविवार को दिल्ली की हवा फिर से 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंच गई। शाम चार बजे 24 घंटे का औसत एक्यूआई 321 दर्ज किया गया।

    आनंद विहार दिल्ली का सर्वाधिक प्रदूषित इलाका रहा, जहां का एक्यूआई 429 यानी 'गंभीर' श्रेणी में दर्ज किया गया। अभी अगले कई दिन वायु गुणवत्ता की स्थिति 'खराब' से 'बहुत खराब' श्रेणी में ही बने रहने के आसार हैं।

    केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) का एयर क्वालिटी बुलेटिन तो रविवार को रात नौ बजे तक भी जारी नहीं हुआ। न ही सीपीसीबी की तरफ से तकनीकी खराबी या किसी अन्य कारण की जानकारी दी गई।

    अलबत्ता, समीर एप के अनुसार राजधानी का एक्यूआई रविवार को 300 का आंकड़ा पार कर गया। शुक्रवार को यह 275 जबकि शनिवार को 292 रिकार्ड किया गया था। एप के ही मुताबिक 39 वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों में से एक 'गंभीर', 29 'बहुत खराब', सात 'खराब' और दो 'मध्यम' श्रेणी में रहे।

    केंद्र सरकार की वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (ईडब्ल्यूएस) के पूर्वानुमानों के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक यह ''खराब'' और ''बहुत खराब'' श्रेणी के बीच रह सकता है। वहीं आईआईटीएम पुणे की डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के आंकड़ों के अनुसार शनिवार को दिल्ली के वायु प्रदूषण में परिवहन उत्सर्जन का योगदान 15.58 प्रतिशत था।

