    धूप और हवा की रफ्तार से सुधार... AQI 354 से गिरकर 334 पहुंचा, आने वाले दिनों में हवा की क्वालिटी खराब रहने का अनुमान

    By Sanjeev Gupta Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 11:04 PM (IST)

    दिन में हवा की गति बढ़ने और धूप निकलने से दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से कुछ राहत मिली है, लेकिन हवा की क्वालिटी अभी भी 'बहुत खराब' कैटेगरी में है। बुध ...और पढ़ें

    Hero Image

    दिन में हवा की गति बढ़ने और धूप निकलने से दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से कुछ राहत मिली है, लेकिन हवा की क्वालिटी अभी भी 'बहुत खराब' कैटेगरी में है। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिन में हवा की गति बढ़ने और धूप निकलने से राजधानी के लोगों को प्रदूषण से कुछ राहत मिली है। हालांकि, दिल्ली की हवा की क्वालिटी अभी भी "बहुत खराब" कैटेगरी में बनी हुई है। एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम का अनुमान है कि अगले दो से तीन दिनों तक हवा की क्वालिटी "बहुत खराब" या "गंभीर" कैटेगरी में रहेगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के अनुसार, बुधवार को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 334 था। हवा की क्वालिटी का यह लेवल "बहुत खराब" कैटेगरी में आता है। पिछले दिन, मंगलवार को यह 354 था, जिससे पिछले 24 घंटों में 20 अंकों का सुधार हुआ है। दिल्ली के ज़्यादातर इलाकों में AQI 300 से ऊपर बना हुआ है।

    CPCB के समीर ऐप के अनुसार, शहर के 39 एक्टिव एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 29 में "बहुत खराब" AQI दर्ज किया गया, जबकि बाकी स्टेशनों पर "खराब" हवा की क्वालिटी बताई गई। सबसे ज्यादा AQI 378 ITO में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम 258 इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दर्ज किया गया।

    हालांकि राजधानी में प्रदूषण के स्तर में थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन हवा में प्रदूषक कणों का स्तर अभी भी तय मानकों से ढाई गुना ज़्यादा है। CPCB के अनुसार, बुधवार शाम 4 बजे दिल्ली और NCR में PM10 प्रदूषक कणों का औसत स्तर 253 और PM2.5 का औसत स्तर 151 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर था। मानकों के अनुसार, हवा तभी सामान्य मानी जाती है जब PM10 का स्तर 100 से कम और PM2.5 का स्तर 60 से कम हो।

    IITM पुणे के डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (DSS) के डेटा से पता चला है कि बुधवार को दिल्ली के प्रदूषण में ट्रांसपोर्टेशन का योगदान 16.3 प्रतिशत था, जो पिछले दिन दर्ज किए गए 11.95 प्रतिशत से ज़्यादा है। गुरुवार को इसके बढ़कर 17.4 प्रतिशत होने की उम्मीद है।

    दिल्ली की हवा के पूरी तरह साफ होने की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण के कई स्रोत अभी भी मौजूद हैं। इस बीच, कोई बड़ी मौसमी घटना भी नहीं हो रही है जो प्रदूषक कणों को फैला सके। अगले दो-तीन दिनों तक हवा की स्पीड भी आम तौर पर दस किलोमीटर प्रति घंटे से कम रहने की उम्मीद है। इससे प्रदूषण के कण हवा में ज़्यादा समय तक रहेंगे।

    दूसरी ओर, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) के अनुसार, बुधवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 2.3 डिग्री कम था। अधिकतम तापमान 24.7 डिग्री सेल्सियस था, जो सामान्य से 2.5 डिग्री ज़्यादा था। हवा में नमी का लेवल 100 से 52 प्रतिशत के बीच रहा।

    मौसम विभाग ने गुरुवार को हल्की से मध्यम धुंध का अनुमान लगाया है। दिन में आसमान साफ़ रहेगा और धूप भी निकलने की उम्मीद है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 23 डिग्री और 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है।

    इन इलाकों में हवा की क्वालिटी सबसे खराब थी (AQI)
    इलाका AQI
    वजीरपुर 372
    विवेक विहार 370
    रोहिणी 374
    पूसा 370
    नेहरू नगर 365
    मुंडका 374
    जहांगीरपुरी 372
    ITO 378
    DTU 367
    बवाना 376