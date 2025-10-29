बिना बारिश दिल्ली की वायु गुणवत्ता में आंशिक सुधार, AQI 300 के पार; कब मिलेगी राहत?

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। मौसम विभाग के पूर्वानुमान और दिल्ली सरकार के क्लाउड सीडिंग ट्रायल के बावजूद मंगलवार को दिल्ली में कहीं वर्षा नहीं हुई। लेकिन इसके बावजूद वायु गुणवत्ता में एक दिन पहले के मुकाबले सुधार देखने को मिला।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, अक्षरधाम और आईटीओ के आसपास के इलाकों में बुधवार को एक्यूआई 307 दर्ज किया गया, जो 'बेहद खराब' श्रेणी में है। वहीं, इंडिया गेट के पास एक्यूआई 282 और लोधी रोड के पास 226 दर्ज किया गया, जो 'खराब' श्रेणी में है। वहीं, आनंद विहार में एक्यूआई 307 दर्ज किया गया, जो 'बेहद खराब' श्रेणी में है। वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है।

सीपीसीबी के अनुसार, मंगलवार को शाम चार बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) गिर कर 294 पर पहुंच गया। इसे ''खराब'' श्रेणी में रखा जाता है। हालांकि मंगलवार सुबह एक्यूआई 305 के साथ ''बहुत खराब'' श्रेणी में रहा। शहर पर धुंध की एक पतली चादर छाई रही।

एक दिन पहले सोमवार को भी यह 301 यानी ''बहुत खराब'' श्रेणी में ही रिकॉर्ड किया गया था। मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी के 38 सक्रिय निगरानी केंद्रों में से 16 ने शाम को वायु गुणवत्ता ''बहुत खराब'' दर्ज की, जबकि सुबह 27 केंद्रों ने ऐसा किया था।

सबसे प्रदूषित रहा ये इलाका सीरीफोर्ट 347 एक्यूआइ के साथ सबसे प्रदूषित स्थान रहा। इसके बाद वजीरपुर 332 के साथ दूसरे स्थान पर रहा। सीपीसीबी के समीर एप के अनुसार, सुबह सीरीफोर्ट में 351 और वज़ीरपुर में 342 एक्यूआइ दर्ज किया गया था। लेकिन बीच बीच में हवा चलने से इस स्थिति में थोड़ा सुधार होता गया।



आइआइटीएम पुणे के डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (डीएसएस) के अनुसार मंगलवार को भी शहर के प्रदूषण में परिवहन का योगदान 15.66 प्रतिशत था दिल्ली के लिए वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली ने कहा कि शहर की वायु गुणवत्ता 31 अक्टूबर तक ''खराब'' श्रेणी में रहने की संभावना है, जबकि अगले छह दिनों के लिए स्थिति ''खराब'' और ''बहुत खराब'' के बीच रहने का अनुमान है।