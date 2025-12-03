Delhi Pollution: 'गंभीर' श्रेणी में बनी हुई है दिल्ली की हवा, अगले कुछ दिनों तक राहत की उम्मीद नहीं

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्लीवासियों को प्रदूषण से राहत नहीं मिल रही है। बुधवार को भी राजधानी की हवा बहुत खराब श्रेणी में बनी रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) 342 रहा। सुबह में प्रदूषण का स्तर अधिक था।

आनंद विहार, बवाना, चांदनी चौक, जहांगीरपुरी, नेहरू नगर, आरके पुरम, विवेक विहार और वजीरपुर सहित कई अन्य स्थानों पर एक्यूआइ चार सौ के पार यानी गंभीर श्रेणी में था। लेकिन, दिन में हवा चलने से सभी स्थानों पर कुछ सुधार हुआ। मंगलवार को दिल्ली का एक्यूआइ 372 और सोमवार को 304 था।

सीपीसीबी के समीर एप के अनुसार दिल्ली में 39 निगरानी स्टेशनों में से 32 में एक्यूआइ 300 से अधिक यानी 'बहुत खराब' श्रेणी में दर्ज किया गया। सबसे अधिक एक्यूआइ नेहरू नगर में 378 दर्ज किया गया। आरके पुरम, बुराड़ी, आनंद विहार, मुंडका, बवाना, विवेक विहार, अलीपुर, शादीपुर और नार्थ कैंपस में भी हवा की गुणवत्ता ''बहुत खराब'' श्रेणी में रही।