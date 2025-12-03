Language
    Delhi Pollution: 'गंभीर' श्रेणी में बनी हुई है दिल्ली की हवा, अगले कुछ दिनों तक राहत की उम्मीद नहीं

    By Santosh Kumar Singh Edited By: Sonu Suman
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 11:32 PM (IST)

    दिल्ली में हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बरकरार।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्लीवासियों को प्रदूषण से राहत नहीं मिल रही है। बुधवार को भी राजधानी की हवा बहुत खराब श्रेणी में बनी रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) 342 रहा। सुबह में प्रदूषण का स्तर अधिक था।

    आनंद विहार, बवाना, चांदनी चौक, जहांगीरपुरी, नेहरू नगर, आरके पुरम, विवेक विहार और वजीरपुर सहित कई अन्य स्थानों पर एक्यूआइ चार सौ के पार यानी गंभीर श्रेणी में था। लेकिन, दिन में हवा चलने से सभी स्थानों पर कुछ सुधार हुआ। मंगलवार को दिल्ली का एक्यूआइ 372 और सोमवार को 304 था।

    सीपीसीबी के समीर एप के अनुसार दिल्ली में 39 निगरानी स्टेशनों में से 32 में एक्यूआइ 300 से अधिक यानी 'बहुत खराब' श्रेणी में दर्ज किया गया। सबसे अधिक एक्यूआइ नेहरू नगर में 378 दर्ज किया गया। आरके पुरम, बुराड़ी, आनंद विहार, मुंडका, बवाना, विवेक विहार, अलीपुर, शादीपुर और नार्थ कैंपस में भी हवा की गुणवत्ता ''बहुत खराब'' श्रेणी में रही।

    दिल्ली के लिए वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक अगले कुछ दिनों तक प्रदूषण से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। आइआइटीम पुणे के डिसीजन स्पोर्ट सिस्टम (डीएसएस) के अनुसार बुधवार को दिल्ली के प्रदूषण में वाहनों से होने वाले उत्सर्जन का योगदान 16 प्रतिशत था। यह स्थानीय प्रदूषण कारकों में सबसे अधिक है। बृहस्पतिवार को परिवहन उत्सर्जन का योगदान 14.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है।