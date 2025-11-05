Language
    हवा चलने से दिल्ली के प्रदूषण में मामूली सुधार, 24 घंटे में 89 अंक गिरा AQI; फिर भी 'खराब' ही रही हवा

    By Sanjeev Gupta Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 10:49 PM (IST)

    दिल्ली की वायु गुणवत्ता में बुधवार को सुधार दर्ज किया गया, लेकिन यह अभी भी 'खराब' श्रेणी में है। हवा की अनुकूल स्थिति ने प्रदूषण को कम करने में मदद की। आईक्यू एयर ने एक्यूआई 208 और सीपीसीबी ने 202 दर्ज किया। पीएम 10 और पीएम 2.5 का स्तर भी गिरा है। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में आसमान साफ रहने की संभावना है।

    दिल्ली की वायु गुणवत्ता में बुधवार को मंगलवार की तुलना में कुछ और सुधार देखने को मिला। जागरण

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली की वायु गुणवत्ता में बुधवार को मंगलवार की तुलना में कुछ और सुधार देखने को मिला। हवा की अनुकूल स्थिति ने प्रदूषकों को तितर- बितर करने में खासी मदद की।

    हालांकि एक्यूआई की श्रेणी 'खराब' ही बनी रही। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के अनुसार हाल फिलहाल दिल्ली की वायु गुणवत्ता 'खराब' से 'बहुत खराब' श्रेणी में ही बने रहने के आसार हैं।

    स्विस एप आईक्यू एयर पर बुधवार को दिन भर एक्यूआइ बदलता रहा। सुबह नौ बजे दिल्ली का एक्यूआई 207 यानी 'खराब' श्रेणी में रहा। शाम को चार बजे यह घटकर 180 के आसपास यानी 'मध्यम' श्रेणी आ गया। जबकि रात नौ बजे फिर से 208 यानी 'खराब' श्रेणी में पहुंच गया।

    उधर, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार शाम चार बजे दिल्ली का एक्यूआई 202 के साथ 'खराब' श्रेणी में दर्ज किया गया। मालूम हो कि मंगलवार को एक्यूआइ 291 और सोमवार को 309 दर्ज किया गया था।

    प्रमुख प्रदूषक पीएम-10 और पीएम-2.5 के स्तर में भी गिरावट आई है। पीएम 10 का स्तर एक दिन पहले के 260 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की तुलना में 175.2 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया। पीएम 2.5 का स्तर मंगलवार के 128.2 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की तुलना में 85.5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया।

    सीपीसीबी के समीर एप के अनुसार, शहर के 38 निगरानी केंद्रों में से 28 ने वायु गुणवत्ता को 300 से ऊपर की रीडिंग के साथ 'बहुत खराब' श्रेणी में बताया। आईआईटीएम पुणे के डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (डीएसएस) के मुताबिक दिल्ली में पीएम 2.5 में स्थानीय और गैर-स्थानीय आंशिक योगदान के दैनिक औसत के अनुसार, वाहनों से होने वाले उत्सर्जन का योगदान 16.8 प्रतिशत रहा।

    जबकि अन्य अज्ञात स्रोतों का योगदान 44 प्रतिशत था। उपग्रह डेटा से पता चला है कि बुधवार को पंजाब में पराली जलाने के 94, हरियाणा में 13 और उत्तर प्रदेश में 74 मामले सामने आए।

    दिल्ली के लिए वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के अनुसार, बुधवार को शाम और रात के समय उत्तर-पश्चिम दिशा से हवा की गति घटकर 10 किमी प्रति घंटे से नीचे आ गई। इसके अनुसार चार पांच दिन के दौरान वायु गुणवत्ता 'खराब' से 'बेहद खराब' श्रेणी में रहने की उम्मीद है।

    उधर, मौसम विभाग के मुताबिक कि पिछले 24 घंटों में शहर में 15 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार वाली पश्चिमी हवाएं चलीं, जिससे प्रदूषकों के छितराव में मदद मिली। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

    जो सामान्य से 0.1 डिग्री कम है, जबकि न्यूनतम तापमान 18.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3.1 डिग्री ज्यादा रहा।
    बृहस्पतिवार को आसमान साफ़ रहने का अनुमान है। अधिकतम व न्यूनतम तापमान क्रमशः 32 और 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।

