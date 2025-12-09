Delhi Pollution: आठ दिनों बाद दिल्ली की हवा में कुछ सुधार, हालांकि AQI के फिर से 'गंभीर' होने की आशंका

Language
    By Santosh Kumar Singh Edited By: Sonu Suman
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 11:43 PM (IST)

    दिल्ली में हवा चलने से प्रदूषण स्तर में कुछ सुधार हुआ है। आठ दिनों तक 'बहुत खराब' वायु गुणवत्ता सूचकांक के बाद मामूली सुधार हुआ है, लेकिन यह अल्पकालिक ...और पढ़ें

    मंगलवार को हवा चलने से दिल्ली के प्रदूषण स्तर में कुछ सुधार हुआ।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। मंगलवार को हवा चलने से दिल्ली के प्रदूषण स्तर में कुछ सुधार हुआ। लगातार आठ दिनों तक ‘बहुत खराब’ वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) रहने के बाद मंगलवार को मामूली सुधार के साथ यह ‘खराब’ श्रेणी में दर्ज किया गया। हालांकि, यह राहत अल्पकालिक बताई जा रही है। दिल्ली के लिए वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली द्वारा जारी छह दिवसीय पूर्वानुमान के अनुसार, आने वाले दिनों में एक्यूआई के फिर ‘बहुत खराब’ से ‘गंभीर’ श्रेणी तक गिरने की आशंका है।

    केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, मंगलवार को शाम चार बजे तक का 24 घंटे का औसत एक्यूआइ 282 रहा। पिछले एक महीने में दूसरी बार राजधानी की वायु गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ से ‘खराब’ श्रेणी में पहुंची है। इससे पहले 30 नवंबर को 19 दिनों बाद एक्यूआइ 300 से नीचे आया था।

    सीपीसीबी के समीर एप के अनुसार, 40 निगरानी स्टेशनों में से केवल पांच स्टेशनों पर ही एक्यूआइ ‘बहुत खराब’ श्रेणी में दर्ज किया गया, जबकि आइजीआइ एयरपोर्ट पर हवा सबसे साफ (190) रही और ‘मध्यम’ श्रेणी में दर्ज की गई। शेष 34 स्टेशनों पर हवा ‘खराब’ श्रेणी में रही।

    आईआईटीएम-पुणे के डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (डीएसएस) के अनुसार, मंगलवार को राजधानी में वाहनों से होने वाले प्रदूषण की हिस्सेदारी सबसे अधिक 17.1 प्रतिशत रही। इसके बाद दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक इकाइयों से 8.3 प्रतिशत तथा घरेलू स्रोतों से 4.1 प्रतिशत प्रदूषण हुआ। बुधवार को भी वाहनों से सबसे अधिक प्रदूषण होने का अनुमान है।

    पिछले दिनों दिल्ली में प्रदूषण का स्तर

    दिसंबर 2025 - दैनिक AQI (वायु गुणवत्ता सूचकांक)
    तिथि AQI श्रेणी
    30 नवंबर 279 खराब (Poor)
    1 दिसंबर 304 बहुत खराब (Very Poor)
    2 दिसंबर 372 गंभीर (Severe)
    3 दिसंबर 342 गंभीर (Severe)
    4 दिसंबर 304 बहुत खराब (Very Poor)
    5 दिसंबर 327 बहुत खराब (Very Poor)
    6 दिसंबर 333 बहुत खराब (Very Poor)
    7 दिसंबर 308 बहुत खराब (Very Poor)
    8 दिसंबर 314 बहुत खराब (Very Poor)
    औसत AQI 321.4 (बहुत खराब)